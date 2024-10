Soutěž Obal roku oceňuje nejlepší inovace, kreativitu a udržitelnost v oblasti obalového průmyslu. Obalový institut Syba ji každoročně pořádá pro obaláře, designéry, grafiky a další odborníky. Přihlášené obaly posuzuje odborná porota podle míry inovací, funkčnosti, technického zpracování či designu a jejich konstrukce. Hodnotí se rovněž vlastnosti ovlivňující logistické procesy, udržitelnost a společenská odpovědnost. Soutěž je certifikovaná globální obalovou organizací World Packaging Organisation a je branou do světové soutěže WorldStar Packaging Awards, kam se kvalifikují vítězové jednotlivých národních soutěží. Přinášíme výběr nejzajímavějších oceněných obalů letošního roku.

Lahev pro Ginjoy

Grafické ztvárnění obalu ginu odráží chuť samotného nápoje, ze které nejzřetelněji vystupuje mandarinka. Ta podnítila i grafiku etikety laděné do oranžové barvy. Unikátní potisk sítotiskem na sklo po celém obvodu zpracovala česká firma Authentica. Při tisku se nepoužívá papír, barvy jsou vypálené do povrchu skla. Jednotlivé barvy se na sklo nanášejí postupně, aby vytvořily přechodovou linii a nikde nedošlo k přerušení grafiky.

Osmihrany Mixit

Osmihranný obal společnosti Mixit představuje spojení moderního designu a funkčnosti. Je zaměřený na efektivní paletizaci, úsporu prostoru a zajištění bezpečné přepravy. Díky netradiční geometrické formě se obaly snadno skládají na paletu a zvyšuje se využití prostoru. Efektivnější a stabilnější uspořádání zboží během přepravy snižuje riziko poškození. Obal je vyroben z kvalitního papíru s povrchovou úpravou laminace. Ta zvýšila odolnost vůči vnějším vlivům i v náročnějších podmínkách. Obal existuje ve třech různých velikostech pro různé produktové řady Mixit.

Kosmetická kolekce pleťové péče Růže

Obalový design kosmetické kolekce zahrnuje výtvarně‑grafické řešení etiket a krabiček. Využívá originálních akvarelových motivů od výtvarnice Diany Delevové. Etikety tištěné digitální technologií využívají kombinaci přímé podkladové barvy, studené ražby, reliéfního a matného laku. Krabičky tištěné ofsetem kombinují přímé metalické barvy, horkou ražbu a lakování. Část kolekce je výjimečná rovněž systémem snadno vyměnitelných náplní, které šetří přírodu.

Lahev pro rum El General

Unikátní nízký tvar lahve se silným dnem a ostrými rameny doplněný masivním dřevěným uzávěrem s gravírováním působí nekonvenčně a odlišuje se od konkurence. Na lahvi se vyjímá originální logo aplikované sítotiskem a minimalistická etiketa kombinující strukturovaný papír, přímé barvy, horkou zlatoražbu a parciální 3D lak. Průhlednost balení, díky transparentní zadní etiketě a jemnému logu na přední straně, zdůrazňuje barvu nápoje. Nižší uhlíkovou stopu výrobku podporují úsporné etikety a logistika transportující přes oceán pouze tekutinu v tanku s finálním balením v Česku.

Combo Ski

Obal pro multifunkční lyže/sněžnice/nesmeky v jednom Combo Ski svým hravým provedením poskytuje novému majiteli lyží zážitek už při jejich vybalování – může si na ně sáhnout ještě před rozbalením. Design pláště obalu evokuje pohled na hory a atmosféru nových zážitků spojených s výrobkem. Nelepená, skládaná konstrukce obalu je vytvořená z plně recyklovaného a recyklovatelného materiálu. Odnosná ucha tvoří samo vázání zabaleného produktu. Obalový komplet tvoří dva vnitřní univerzální černé boxy pro separátní balení lyží. To umožňuje prodávat je i po jednom kusu v případě, že se majiteli lyže někde zatoulá. Vnější plášť komplet uzamyká a utváří finální design.

Prezentační box Suziria brands

Taška z kraftové lepenky je navržena speciálně pro obchodní zástupce společnosti Suziria pro prezentaci širokého produktového portfolia značek firmy, která nabízí krmivo pro domácí mazlíčky. Taška s promyšlenými přihrádkami pojme všechny důležité produkty. Je vyrobena z kvalitní kraftové lepenky, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Krabice je potištěna na digitálním stroji, což zaručuje živé barvy a vysokou kvalitu tisku. Popruhy na míru umožňují pohodlné nošení.

SpeedTray

Obal se samosvorným dnem a stohovatelnými prvky pro start‑up s mikrozeleninou Little Luko zkrátil balení oproti původnímu řešení z 37 na 13 sekund. Kraftový materiál přidal odolnost proti vlhkosti a udržitelnost. Výsledkem je 56% úspora materiálu, 79% snížení CO₂ a 30% úspora nákladů na obaly. To vše znamená roční úsporu téměř 400 tisíc korun a významný krok k udržitelnosti a expanzi do velkých řetězců.

AlbiLAB

Obal pro stavebnici AlbiLAB je její aktivní a funkční součástí. Zákazníci si mohou části obalu vyloupnout a použít je přímo ve své vědecké stavebnici. Je navržen jako modulární systém, který umožňuje snadnou sestavitelnost, úpravu a výměnu jednotlivých částí. Spoří tak budoucí výrobní a logistické náklady na nové varianty produktu. Díky digitálnímu tisku je na obalu QR kód, který zákazníkům zprostředkuje přístup k veškerým informacím o produktu. Celé balení včetně ucha je vyrobené z vlnité lepenky. Obal slouží jako odnosný kufřík a pozdější úložiště pro jednotlivé komponenty.

Sdružené balení paprik

Doposud většina obchodníků prodávala dvě papriky zabalené v igelitovém sáčku s termo etiketou. Výborným řešením se ukázaly být Linerless etikety. Ty jsou unikátní tím, že nemají nosný pás (liner) a díky tomu při aplikaci na výrobek nevzniká žádný odpad. Etikety jsou z papíru, na kterém je naneseno lepidlo certifikované pro styk s potravinami. Etiketa v tomto případě plně nahrazuje funkci obalu, který drží papriky při sobě a zároveň poskytuje dostatečné místo pro design i všechny povinné informace.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obaly.