Snížit podíl mladých lidí, kteří odcházejí na pracovní trh pouze se základním vzděláním, by poslankyně Renáta Zajíčková (ODS) chtěla s pomocí povinné desetileté školní docházky. Už za deset let by mohla končit až ve druháku na střední. „Všichni by získali dvouletý všeobecný základ, a přestup mezi jednotlivými obory by tak měl být snazší,“ míní navrhovatelka. Součástí plánu je i změna přijímacích zkoušek a zkrácení studia na osmiletých gymnáziích.

S nápadem prodloužit školní docházku tak, aby každý musel povinně absolvovat alespoň rok na střední škole, přišel původně ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Pak už se ale k myšlence nevracel – nenašla se shoda, jestli by se měla povinná školní docházka spojit s ukončením základní školy po osmé třídě a o kolik let ji protáhnout na střední. „K takovému kroku je navíc potřeba podpora napříč politickým spektrem, tak jsem si řekl, že tuto debatu otevřeme znovu až po volbách,“ řekl HN.

