Nekonečný boj amerického duopolu Visa a Mastercard o to, kdo bude v Česku jedničkou na trhu v počtu vydaných platebních karet, se dostává do další fáze. Aktuální dvojka Mastercard v září podepsala smlouvu s osmou bankou v zemi co do počtu klientů...

16. 10. 2024 ▪ 5 min. čtení