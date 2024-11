Poprvé v Česku funguje televizní přenos v mobilu bez nutnosti připojení k wi‑fi nebo mobilní síti. České Radiokomunikace (CRA) pokročily s testováním nové technologie 5G Broadcast, která umožňuje televizní příjem i v místech, kde nefunguje mobilní signál, a představily její fungování v praxi na vybraných typech mobilů. Plné komerční nasazení je plánováno v horizontu tří let.

Technologie 5G Broadcast je nový vysílací standard, který využívá výhody DVB‑T2. Jde o nejefektivnější a energeticky nejšetrnější možnost využití frekvenčního spektra pro televizní vysílání. Dokáže doručit multimediální obsah na mobilní telefon i bez toho, aby byl připojený k mobilní síti a měl v sobě SIM kartu. „Nyní nastal významný posun, jak doručit lineární streaming do mobilních zařízení,“ zdůrazňuje Miloš Mastník, generální ředitel CRA. „Technologii 5G Broadcasting testujeme od roku 2022 a nyní se výrazně posuneme. Dnes ji ve svých zařízeních podporují nejen Xiaomi, OnePlus, ale přidává se i Motorola a Samsung a lze oprávněně předpokládat, že množství mobilních telefonů s podporou 5G Broadcast se bude postupně rozšiřovat,“ dodává Mastník.

Už žádné zpoždění. Televize pro všechny a všude

Vývoji hrají do karet hned čtyři zásadní výhody, které tato technologie oproti standardnímu streamování má. „Zaprvé odpadá zpoždění, což je extrémně důležité, například u sportovních přenosů. Znáte to sami, když půlka sídliště křičí gól a druhá půlka ještě 20 sekund neví, kdo ho dal,“ připomíná s úsměvem Mastník.

Dalšími důvody zájmu o 5G Broadcast je datová náročnost online streamování a také jeho technologická omezení, která limitují streamingové přenosy v hustém osídlení nebo při koncentraci většího množství zájemců o mobilní streamování a jejich snahu o připojení.

5G Broadcasting má i významný pozitivní dopad na životní prostředí, protože šetří energii, konkrétně point to multipoint technologií. Z jednoho místa šíření signálu dochází k obsluze nekonečného množství koncových zařízení, na rozdíl od IPTV nebo online streamingu, kde je pro každého uživatele, respektive zařízení, vytvářeno individuální propojení, individuální IP stream, čímž je ve finále nesrovnatelně vyšší i spotřeba energie a uhlíková stopa.

„Pro toto vše považujeme 5G Broadcast technologii za průlomovou. Možnost přijímat vysílání na mobilu i tam, kde nefunguje signál mobilních sítí nebo není datová kapacita, umožní nejen sledovat televizi třeba při cestování nebo v odlehlé horské chatě, ale zejména bude možné lepší a snadnější informování v krizových situacích,“ podtrhuje výhody technologie Miloš Mastník. „Zároveň se televizní obsah stane dostupnějším pro mladší generace, které jsou zvyklé sledovat obrazovku mobilu a fungovat na ní,“ dodává.

Testovací primát ve střední Evropě

Česká republika se tak stává další evropskou zemí, kde probíhá 5G Broadcast pilotní vysílání, které lze přijímat na běžných mobilních telefonech s příslušnou softwarovou úpravou. „S testováním jsme začali ve střední Evropě jako první. Nicméně testuje se nejen v Evropě, ale v podstatě na všech kontinentech a o tuto technologii je opravdu značný zájem. Velké testování probíhalo například během olympijských her v Paříži,“ upozorňuje Marcel Procházka, ředitel právního a regulatorního úseku CRA. „Testování bude pochopitelně dále postupovat, další kolo plánujeme na jaře 2025 a finální standardní provoz hodláme uvést do provozu od roku 2027,“ dodává Procházka.

Praktické zavádění může být trochu pomalejší. Pro srovnání: testování a přechod na technologii DVB‑T2 trval od prvních testů v letech 2010/2011 do praktického zavedení v roce 2020 deset let. Byl to ale velký projekt a podle Procházky bude tento proces v případě 5G Broadcastu rychlejší.

5G Broadcast nevylučuje, ale doplňuje DVB‑T2

Je nutno zdůraznit, že 5G Broadcast v budoucnu nenahradí DVB‑T2 vysílání, předpokládá se jejich souběžné fungování. Jde totiž o velmi podobné technologie, které se ale liší svým zacílením. „DVB‑T2 je velmi efektivní pro stacionární příjem, kdy je anténa umístěna například na střeše. Je pro diváky zdarma a vysoce dostupný, protože pokrýváme 99 procent obyvatelstva České republiky. U 5G Broadcastu je to obdobné, využijeme všechny výhody DVB‑T2 s tím rozdílem, že 5G Broadcast přenáší signál do mobilního telefonu během jeho pohybu. Jsou tam jiné modulační techniky, technologie se mírně liší, nicméně zákaznická zkušenost bude v obou případech obdobná. Divák dostane do mobilního telefonu televizní signál zdarma bez internetu a s vysokou dostupností,“ vysvětluje Marcel Procházka. V současnosti se testuje lineární přenos, do budoucna ale může tato technologie nahradit mobilní sítě pro přenos lineární TV včetně možností přepínat do nelineárního módu.

Další kroky pro úspěšnou implementaci

České Radiokomunikace v současné době testují technologii 5G Broadcast z vysílače Praha Žižkov na kanálu 55 v duplexní mezeře pásma 700 MHz, na kmitočtu 742 MHz s výkonem 32 kW a podle testů mobilních operátorů nedochází k žádnému rušení. Testování probíhá ve spolupráci se stanicemi ČT 24 a CNN Prima News a pokrývá Prahu a část středních Čech. České Radiokomunikace nyní připravují design vysílacích sítí, protože současné pokrytí, které postačuje pro DVB‑T2 vysílání nebude pro 5G Broadcasting dostačující. Vznikají aktuální mapy pokrytí a vytvoření nové funkční sítě bude velkým úkolem, který si vyžádá nutné investice.

Další důležitou podmínkou bude dostupnost 5G Broadcastu na mobilních telefonech. „Výrobci mobilních telefonů s operačním systémem Android začnou, myslím, velmi rychle s implementací technologie 5G Broadcast a předpokládám, že k tomu přistoupí i Apple,“ domnívá se Marcel Procházka. Také podle něho bude probíhat vývoj aplikace pro propojeni lineárního vysílání s nelineárními službami a bude nutná spolupráce se softwarovými společnostmi, které tyto produkty vyvíjejí. V neposlední řadě bude třeba připravit vhodné byznysmodely, které umožní další vývoj, testování a zavádění monetizovat.

Článek vznikl ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi.