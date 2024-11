V posledních týdnech se dozvídáme, že policie nemůže zabezpečit odpovídající akceschopnost z důvodu podstavu v základních útvarech policie. Má to být způsobeno finančním podhodnocením a policisté se snaží proti této situaci protestovat.

Policistům to nevyčítám. Zejména těm, kteří jsou zařazeni do nejnižších platových tříd a přitom odvádějí nejvíce práce v terénu. Ale říkám si, jak je vůbec něco takového možné?! Odpovědět na tuto otázku, která se bezpochyby týká nejen policie, by měl ten, kdo je za fungování bezpečnostních sborů odpovědný – ministr vnitra a případně představitelé dalších zainteresovaných resortů (pokud jejich bezpečnostní složky mají podobné problémy).

