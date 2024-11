Stárnutí české populace, zaměstnanců a pacientů je neodvratitelné. Demografie nezná slitování. Do roku 2050 ekonomicky aktivní populace zeštíhlí o 11 procent. Politiky na podporu porodnosti jsou nejen nákladné, ale hlavně dlouhodobě neúčinné. A k tomu navíc odcházíme do důchodu s nalomeným zdravím, ale nemuseli bychom.

Ekonomika ztrácí tempo, dosavadní extenzivní model růstu ekonomiky přestává fungovat. Bez změny „motoru a paliva“ nebude ekonomika schopná generovat dostatek příjmů pro stále rostoucí požadavky důchodového, zdravotního, sociálního systému. Prostor pro rozpočtové manévry se postupně zcela uzavírá. Již nyní vybrané daně a odvody nepokryjí všechny zákonem dané, tedy mandatorní výdaje státu. A hrozí, že výdaje spojené se stárnutím populace dál porostou ze současných 17 až na 25 procent HDP! Z čeho se budou hradit investice, školství, obrana, bezpečnost či splátky dluhů? Na dluh? Vždyť vykřesat z dluhu růst se nám moc nedaří. A zvýšit daně, například zdvojnásobit výběr DPH, asi také nechceme.

Umíráme předčasně, a to dvakrát častěji než Dánové, Francouzi či Španělé. Švédové, Lucemburčané či Italové jsou na tom ještě lépe. Snížit míru úmrtnosti na preventabilní a léčitelné choroby měřeno ztrátou čistého disponibilního důchodu Čecha/Češky přicházíme ročně o devět miliard korun, stát pak o 1,5 miliardy na daních a odvodech a hospodářství až o 48 miliard na nevyrobené přidané hodnotě ročně. A to je jen jeden konkrétní střípek z celé mozaiky možností, které konkrétně pouhá prevence může přinést. Studie McKinsey Prioritizing Health (2021) jde ještě dál, když dochází k závěru, že každá koruna efektivně vložená do prevence má potenciál vrátit se dvakrát až čtyřikrát zpět.

Ale ani prevence nestačí. Pokud chceme naplnit pohár, nemůže být děravý. Ve výdajích ve zdravotnictví musí zavládnout racionalita. Zefektivnění výdajů, řízení kapacit na základě dat, ne dojmů a partikulárních zájmů, neodměňování nejen za kvantitu, ale i kvalitu, posílení stávajících finančních zdrojů, zavedení vícezdrojového financování, zapojení firem do podpory prevence, odměňování zodpovědného chování jednotlivců, státu i firem, podpora zdravotní gramotnosti, digitalizace, rozvoj eHealth... To vše má šanci udržet kvalitu a rozsah zdravotní péče v Česku navzdory všem nyní nepříznivým trendům.