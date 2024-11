Pokud by někdo hledal slovo roku, slovo, které nejvíc vystihuje stav tuzemské politické scény, je to digitalizace. Něco, co v politických programech vyřeší většinu problémů, ale pak se to samo ukáže jako největší problém.

Je úplně jedno, o jakou jde oblast. Jestli se týká centrálního registru psů nebo mateřské podpory či prosté komunikace s úřady. Nedostatky jsou všude, jen jsou někde menší a někde dosahují velikosti intergalaktické černé díry.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak pokračuje digitalizace státní správy?

Který další velký projekt čeká odklad?

Co všechno pomalá digitalizace znamená?