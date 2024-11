Ministerstvo obrany nakoupí 14 bojových tanků Leopard 2A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom ve středu informovala ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Smlouvu s německou společností Rheinmetall Landsysteme chce ministerstvo uzavřít do konce letošního roku, všech 14 tanků pak bude dodáno do konce roku 2026.

Česko už dříve od Německa dostalo darem 28 tanků Leopard 2A4 a dvě vyprošťovací vozidla Büffel 3 jako ocenění za vojenskou pomoc Ukrajině. První polovina dorazila do ČR v letech 2022 a 2023, všech 28 darovaných tanků by podle ministerstva měla česká armáda převzít do konce roku 2025. Celkem by tak měla mít 42 tanků Leopard 2A4 a dvě vyprošťovací vozidla.

„Odehraje se to, že budeme mít kompletně přezbrojený 73. tankový prapor z původně sovětských strojů T-72 na moderní německé tanky,“ řekla Černochová. Tanky Leopard 2A4 jsou podle ní prověřeny aktuálním bojem, včetně bojiště na Ukrajině. „A budeme tak disponovat kompletním tankovým praporem standardu NATO,“ dodala ministryně.

Podle ministerstva tanky T-72 nesplňují podmínky moderního bojiště. Problémy jsou podle Černochové také s náhradními díly nebo s municí, která se do nich používá a která není kompatibilní s aliančními tanky.

Nákup podle ministerstva zahrnuje pořízení 14 tanků včetně zástavby komunikačních a informačních systémů, dílenských prostředků, souvisejícího materiálu a počáteční zásoby munice. „Zároveň ministerstvo obrany dokončuje jednání o servisní smlouvě, která v budoucnosti zajistí schopnost servisu těchto tanků na území České republiky subjekty českého obranného průmyslu,“ uvedl úřad v tiskové zprávě.

Letos v červnu také vláda rozhodla o přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků Leopard 2A8 s dalšími evropskými zeměmi v čele s Německem. Za až 77 tanků v šesti modifikacích by mělo Česko zaplatit 52,1 miliardy korun. Česká armáda by mohla mít po roce 2030 až 122 tanků Leopard ve verzích 2A4 a 2A8.