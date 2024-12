Osmdesát tisíc fanoušků na stadionu Empower Field řičí nadšením. Domácí hráči Denver Broncos právě dali proti Atlantě další touchdown a na velkoplošné obrazovce, která má 22 metrů na výšku, běží zpomalený záběr povedené akce. V klubové lóži tleská i Russ Trainor, viceprezident klubu, který je ale jinak celý den jako na trní a nepustí vysílačku z ruky. Je totiž zodpovědný za IT a ví, že kdyby se něco zásadního pokazilo v den zápasu, byl by to obrovský průšvih.

Jeho největší obava je kybernetický útok, který by narušil chod utkání NFL, tedy ligy amerického fotbalu. „Představa, že by se hackeři nabourali právě do té obrazovky a pustili tam něco nepěkného, mě opravdu budí ze sna,“ říká Trainor.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaké kybernetické útoky se odehrávají ve sportovním prostředí.

Čeho se představitelé klubů nejvíce bojí.

Jak vypadá jejich obrana proti útočníkům.

Jak postupují digitalizace a inovace v NFL.