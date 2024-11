Když vláda premiéra Petra Fialy před třemi lety začínala, slíbila ohledně hospodaření ve státních lesích jednu zásadní změnu. Miliardové zisky podniku Lesy České republiky už neměly posilovat státní rozpočet, ale měly být vráceny na péči o lesy poničené kůrovcovou kalamitou. Nestalo se to ani jeden rok. Větší váhu totiž zjevně má koaliční závazek „průběžně snižovat rozpočtové schodky“. K tomu, aby slib nevyšel úplně naprázdno, mají vládě pomoci mimořádné příjmy ze státních podniků. Během posledního roku funkčního období vlády má proto rozpočet z Lesů ČR vysát rekordní sumu sedmi miliard korun. To i přes nesouhlas ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) a varování managementu Lesů ČR, že firmu i české lesy takový masivní odvod peněz poškodí. O schodku státního rozpočtu na rok 2025 přitom panují pochyby už nyní. Upozorňuje na ně i Národní rozpočtová rada, podle které by peníze navíc od státem vlastněných podniků neměly zvyšovat celkový výdajový rámec rozpočtu.

