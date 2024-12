Hotelům, restauracím, ale i kongresovým centrům utíkají peníze, které by mohly získat od návštěvníků z Indie. Přestože tam agentura CzechTourism investuje ročně miliony korun k přilákání turistů do tuzemska, občas se pak nedaří jejich žádosti o víza na ambasádě včas vyřídit. Česko se proto chystá na problém reagovat.

Podle ředitele agentury CzechTourism Františka Reismüllera je v nejlidnatější zemi světa velká poptávka po kongresové turistice a Česko je pro ně lákavou cílovou zemí. Bohaté indické firmy podle něj například s oblibou jezdí na firemní akce a teambuildingy do zahraničí. „Vezmou dva tisíce zaměstnanců a udělají výlet na školení. Jenže mají tendence podávat žádosti o vízum na poslední chvíli a to my nezvládneme vyřídit,“ popsal Reismüller v rozhovoru pro HN.

