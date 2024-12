Nabídka elektromobilů v Česku zažívá v posledních měsících pořádný boom. Zdaleka už nemusíte vybírat jen z několika SUV, případně aut do města, a výrobci myslí i na ty nejmovitější zákazníky. Donedávna byl nejdražším elektromobilem na trhu Rolls‑Royce Spectre, v létě ale svůj první showroom, či spíše galerii, ve střední Evropě otevřela italská značka Automobili Pininfarina.

V ulici Pařížská ho nehledejte, dokonce se úplně vyhněte Praze. Luxusní hypersport Pininfarina Battista totiž v Česku koupíte na místě, které by vás na první dobrou asi nenapadlo. Do Čeladné je to autem z Ostravy zhruba půl hodiny a za na první pohled nenápadnou stavbou musíte dokonce sjet z hlavní cesty.

Nově vybudovaný showroom, který otevřel v červenci letošního roku, stojí vedle designového hotelu Miura v podhůří Beskyd. Právě ty přitom tvoří „genius loci“, důvod, proč se elektrický hypersport prodává zrovna tady. Zájemce tu není úplně na očích, když navíc bude chtít, může po náročné konfiguraci auta nebo zkušební jízdě klidně vyrazit odpočívat do hor. V hotelu nechybí luxusní restaurace, vedle něj je heliport, nedaleko vyhlášené golfové hřiště.

Poloha je navíc nanejvýš strategická i z pohledu dopravy. Pininfarinu totiž nekoupíte ani v Polsku, kde najdete třeba showroom Bugatti, ani na Slovensku nebo v Rakousku. Také pro ně toto nové zastoupení vzniklo – obsluhovat má celý region. Přitom ze všech těchto zemí je to do Čeladné relativně blízko, navíc s přístupem k letišti v Mošnově, případně mezinárodním letištím nedaleko hranic.

Budova galerie v Beskydech. Stavba leží v malebném podhůří vedle luxusního hotelu Miura. Je to už 26. prodejna automobilů Pininfarina na světě. Foto: Jan Matoušek

„Chceme, aby se klient cítil dobře, protože si nekupuje auto, které potřebuje,“ vysvětluje manažerka prodeje a marketingu Automobili Pininfarina Eva Kadlec Dědochová. Supermoderní budovu ze skla a betonu, v jejímž interiéru najdete několik zajímavých uměleckých děl, navrhovali a stavěli převážně čeští architekti a firmy. Stavba 26. prodejny Pininfarina trvala necelý rok.

„Jsme jediný ‚monobrand‘ showroom Pininfariny na světě, všude jinde se vedle ní prodávají i jiné značky,“ říká pyšně Kadlec Dědochová. I v tom tkví výjimečnost českého zastoupení italské značky.

K ní by samozřejmě stačilo už auto samotné, které je zdaleka nejdražším elektromobilem na českém trhu. Byť zástupci značky debaty o ceně Battisty zahrávají spíše do autu. Bez daně auto vychází na zhruba 55,6 milionu korun. To je přes 67 milionů i s jednadvacetiprocentní DPH.

Konfigurace za pár hodin nebo týdnů

„Jsme schopní celé auto navrhnout tady v Čeladné za asi dvě hodiny. Proces ale může zabrat také několik dnů i týdnů včetně konzultace s designéry přímo v Itálii,“ líčí manažerka prodeje a marketingu značky. Každé auto má podle ní odrážet příběh konkrétního klienta, Pininfarina tvrdí, že nenajdete dvě stejné Battisty. Pokud nemáte hluboko do kapsy, což při základní ceně je tak nějak premisa, splní vám Italové prakticky jakékoliv přání.

Můžete mít individuální lak karoserie, na spodní straně zadního křídla lze vytvořit nějaký symbolický vzkaz, a pokud by snad byl někdo hodně excentrický (a měl to právně ošetřené), může auto nést klidně logo jeho oblíbeného fotbalového nebo třeba hokejového klubu. Podobné je to s interiérem, fantazii se meze prakticky nekladou. Možných kombinací je podle Evy Kadlec Dědochové takřka nekonečné množství, nejtěžší je podle ní vyrobit celokarbonovou karoserii. To proto, aby na sebe vlákna u jednotlivých panelů dobře navazovala.

V Česku zatím jediný kus. Pininfarina nedávno předala první Battistu českému zákazníkovi, vlastní ji spolumajitel zastoupení značky Richard Kučík. Foto: Jan Matoušek

Čekací doba na auto se pohybuje kolem deseti měsíců, v Česku pak značka Pininfarina nedávno prodala první vůz. Koncem listopadu si ho přebral podnikatel, sběratel aut a majitel hotelu Miura Richard Kučík, který je zároveň spolumajitelem českého zastoupení Automobili Pininfarina přes společnost Furiosa. Tak se mimochodem jmenuje i jeden z jízdních režimů, v nichž auto funguje.

Italové doposud dodali celosvětově 25 elektromobilů Battista, jeden z nich má i legendární basketbalista Michael Jordan. Celkem jich vyrobí nejvýše 150 kusů, nejpozději však do konce roku 2028. Může to být ale i méně, záležet bude na konkrétním zájmu zákazníků.

Devatenáct set koní

Vysoké cenovce odpovídá unikátní technika. Auto je vybaveno čtyřmi elektromotory, v každém kole je jeden. Celkově má placatý hypersport 1400 kW, z 0 na 100 km/h zrychluje za 1,86 sekundy a z 0 na 300 km/h za 10,49 sekundy. Maximální rychlost přesahuje 350 km/h. Baterie s kapacitou 120 kWh pochází od chorvatského Rimacu, který vlastní podíl v Bugatti, a oficiálně stačí na 476kilometrový dojezd. Nabíjet ji bude možné výkonem až 250 kW. S celkovým naladěním auta pomáhal Italům bývalý německý pilot formule 1 Nick Heidfeld, který jezdil mimo jiné za Sauber, Williams nebo Lotus.

I přes dechberoucí čísla má být Battista, na rozdíl od některých rivalů, použitelným autem i pro každodenní ježdění. Podvozek není přehnaně tvrdý a interiér nabízí i přes sportovní atmosféru komfortní prvky, které zákazník od luxusních aut vyžaduje.

Třeba sedadla mají konstrukci z uhlíkových vláken, jsou však bohatě polstrovaná a potažená jemnou kůží. Po každé straně volantu má auto jednu obrazovku, mezi nimi je navíc ještě malý displej přinášející nejdůležitější provozní informace. Battista má samozřejmě i malý zavazadlový prostor, do něhož umí Pininfarina vyrobit kufry na míru.

Auto na fotkách je statický exemplář, to znamená, že nejezdí. Objevil se i na několika autosalonech. Pro vážné zájemce ale dokáže české zastoupení zajistit testovací jízdu. Občas tak klid v podhůří Beskyd může narušit lehké bručení čtveřice elektrických motorů.

Brzy by se k elektromotorům mohl přidat i zvuk klasického benzinového agregátu. Pininfarina totiž na příští rok chystá druhý model, čtyřsedadlový hybrid, který by měl být také výrazně levnější než Battista.

Zároveň ale Italové už dnes nabízejí i auto, které stojí dokonce dvakrát tolik co elektrický hypersport. Model B95 z něj sice technicky vychází, vznikne jich ale maximálně deset kusů. Všechny budou mít karoserii typu barchetta, to znamená bez střechy i klasického čelního skla.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.