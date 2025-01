Tuzemským domácnostem by se mělo v roce 2025 dařit lépe a těžit z toho bude i ekonomika. Její růst by se měl na základě odhadů ekonomů oproti loňskému roku více než zdvojnásobit. Vzhůru ji přitom potáhne především spotřeba domácností, která tvoří bezmála polovinu českého hrubého domácího produktu. Pozitivně by se měl v letošním roce projevit podle oslovených ekonomů zejména pokračující růst reálných mezd, nižší inflace a pokles úrokových sazeb.

Plná nákupní centra nebo nekonečné fronty v lyžařských střediscích v posledních dnech loňského roku ale nemusí nutně znamenat, že si Češi nasadili růžové brýle a zapomněli na ekonomické nesnáze předchozích let. Například podle prosincového průzkumu Českého statistického úřadu důvěra spotřebitelů v ekonomiku mírně klesla. I přesto je výrazně vyšší než loni. To samé se ale nedá říct o podnikatelích v průmyslu, které podle ČSÚ trápí pokles poptávky.

