Hlavními událostmi roku 2024 v tuzemské energetice byl výběr dodavatele výstavby nových jaderných bloků v podobě korejské společnosti KHNP a novela energetického zákona zvaná lex OZE III. A podobné to bude i v roce 2025. A to nikoliv jen proto, že bouřlivě diskutovaná novela obsahující například výrazné omezení dotací obnovitelným zdrojům bude muset ještě projít Senátem. Skupina vládních poslanců v čele s ministrem průmyslu Lukášem Vlčkem (STAN) stihla totiž ještě před Vánoci poslat do legislativního procesu další úpravu energetické legislativy.

Co se dočtete dál Jaké sporné téma se opět vrací do energetické legislativy.

Co rok 2025 přinese v oblasti jaderné energetiky.

Jak se bude vyvíjet postoj Evropy ke klimatickým cílům.

Jaké změny do energetiky přinesou volby.

Jak se budou vyvíjet ceny energií.