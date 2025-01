Pokud by měl člověk odhadnout, na co se v Česku za posledních dvacet let vyplýtvalo nejvíc mozkové kapacity expertů, politického úsilí, firemního lobbingu a konečně i papíru, nespletl by se, kdyby řekl, že to je zavedení eura. Základní východiska se přitom nemění: Česká republika je malou otevřenou ekonomikou s vysokým podílem exportu průmyslových výrobků, která vsadila na zahraniční investory a podstatnou část produkce vyváží. Zavedení eura by snížilo transakční náklady a zjednodušilo řadu věcí.

Rozhodně by ale nepodpořilo naši budoucí prosperitu, jak se nechal slyšet prezident Petr Pavel v novoročním projevu. Ani by nezaručilo vyšší tempo růstu ekonomiky, případně nízkou inflaci.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Měla by ČR přijmout euro?

Urychlila by jednotná měna tempo ekonomiky a zpomalila inflaci?

Do jaké míry se ekonomika euroizuje sama?