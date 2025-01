Pětice celníky zablokovaných kamionů společnosti Jafa, která do podhůří Jeseníků přivezla v lednu nelegální odpad z Německa, se ve středu odpoledne vydala i s nákladem na cestu zpět. Plasty, sklolaminát, pryže i kovy z demontovaných letadel a větrných elektráren chtěla na svém pozemku složit česká firma, která ale neměla povolení s nimi nakládat. Podobný odpad na místo přivezla už v prosinci a od té doby je v obci černá skládka.

Uvolnění kamionů a odvoz odpadu umožnila dohoda českých a bavorských úřadů. Kamiony, které nyní náklad vrátí německé společnosti Roth International, na místě stály celé dva týdny. Majitel dopravní společnosti Jafa HN sdělil, že škodu bude vymáhat po původním vlastníkovi odpadu z Německa.

„Vymáhat škodu budeme po firmě Roth International. Oni mi už v mailu předběžně potvrdili, že s vyčíslením škody za odstavení kamionů ve výši 650 tisíc korun souhlasí, nyní ještě vše upřesňujeme. Než v Německu vyklopíme náklad, tak to chci mít vyřešené. Po českých úřadech nic chtít nebudeme. Věřím, že doma už za tím uděláme tečku,“ uvedl majitel přepravní firmy František Janovský.

Jeho společnost tuzemské úřady nešetří. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) se zabývá ostravskými firmami Piroplastik, která zásilku v Německu převzala, a Calves Group, na jejímž pozemku nelegální skládka vznikla. „My jsme papíry měli v pořádku. Nemohli jsme vědět, že původci ani současní majitelé odpadů nemají povolení je uložit ani zařízenou likvidaci,“ sdělil Janovský s tím, že odblokování pěti z jeho celkem 27 nákladních vozů pro něho znamená značnou úlevu.

U návsi místní části Jiříkova Těchanov zatím zůstává třicet tun odpadů, které sem navezly kamiony jiných dopravců už v prosinci. Ty měly podle nařízení Městského úřadu v Rýmařově zmizet do úterý, společnost Calves Group, která byla k likvidaci černé skládky úřadem vyzvána, ale povinnost nesplnila.

Zástupce firmy Stanislav Kraus starostce vsi Barboře Šiškové slíbil, že odpad odveze na skládku do Ostravy. Kdy to však bude, neupřesnil. „Jeho slibům nevěřím. Z ministerstva životního prostředí mám informace, že i tyto odpady by měla přijmout zpět společnost Roth International. Záleží však na tom, kdy skončí šetření ČIŽP, pak se budou moci vrátit do Bavorska,“ sdělila starostka.

V podobném duchu se vyjádřila pro ČTK i mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí. „Inspekce zjišťuje původ uloženého odpadu. Pokud se potvrdí, že také pochází z Německa, budeme trvat na jeho odvozu tam,“ uvedla.

Stanislav Kraus ani jednatel a jediný majitel Calves Group Marek Juráš na otázky HN nereagují. Juráš byl v letech 2018 až 2022 za ODS radním městského obvodu Slezská Ostrava a až do minulého týdne i členem místní rady strany. Nyní však kvůli kauze po tlaku kolegů své členství ve straně přerušil.

Na dotazy HN zaslané mailem dosud neodpověděla ani firma Roth International, která sídlí ve městě Weiden nedaleko hranic s Českem. Podle svých stránek ekologicky zpracovává materiál z letadel a větrných elektráren.

Firmám Calves Group a Piroplastik hrozí za nelegální dovoz odpadů ze zahraničí vysoká pokuta. „V zákoně o odpadech je horní hranice sazby 25 milionů korun,“ poznamenala mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Případem se ale také zabývá policie pro podezření z trestného činu neoprávněného nakládání s odpady. Za něj by pak dovozcům v případě pravomocného rozsudku hrozily až tři roky vězení nebo zákaz činnosti.