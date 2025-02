Vyhlašovat nová cla v sobotu večer, když je každý slušný obchodník v hospodě, je divnost. I na Trumpa. Aby začínala platit od úterka, a ne třeba od pondělí nebo od začátku měsíce, je také divnost. Obzvláště když nejde o hodiny a vše je dlouho slibované. Přesto z tohoto podivného načasování nelze úplně vyloučit možnost, že bylo plně v souladu s částí ekonomie zvané teorie her. Tu (na rozdíl od zbytku disciplíny) nezajímá průměrná reakce trhu nebo kolik (mezních) jednotlivců změní svoje chování po změně ceny. Teorie her studuje strategické jednání konkrétních lidí, kteří jednají – a teď se v případě Trumpa podržte – racionálně, v očekávání racionální reakce protistrany.

Trump chce změnit něčí chování (zde prý migraci a pašování fentanylu z Mexika a Kanady). Ať už si o cílech myslíme cokoli, nemůže je nařídit. Musí „vyjednávat“. Má dvě možnosti. A) „Dávám vám měsíc, jinak cla“ a B) „Tu máte cla, když si nevyjednáte odklad“. Výsledek bude (asi) stejný, ale to druhé lépe prodá, že to „vyjednal“. A teď jak to načasovat: každý vyjednávač ví, že se vždy rozhodne poslední den před termínem. Tak proč na vyjednávání nenechat rovnou jenom jeden pracovní den.

Před vyjednáváním by ale strany měly mít možnost připravit svou pozici poté, co se dozvědí, že Trump „zahrál“ B). Ideálně s menším tlakem médií, o víkendu. Jediná kombinace dnů v týdnu pak je vyhlásit vše v sobotu večer s platností od úterka, s pondělkem na vyjednávání. I stalo se.

Proč podepsalo Mexiko první? Mohlo více nabídnout právě s migrací a fentanylem. Z Kanady proudí drogy méně, tak dostala prodloužení až po Mexiku a spíš za snahu. Aby mohl Trump „potrestat“ Čínu skutečným spuštěním cel, když nepřišla orodovat. (A že Kanada slíbila jen to co už v prosinci? A kdo ji k tomu tehdy donutil? Teď je vše navíc na papíře.) Vyjednávání s EU teprve přijde. Výhrůžky EU odvetnými cly na Trumpa neplatí. Chce být viděn jako vyjednávač. Navíc žádá něco, co chceme i my: víc levnějšího plynu z USA. Odvetná cla EU by poškodila zejména nás v unii. Vše by se zase zdražovalo.