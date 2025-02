Evropská unie se snaží zapojit do globálního AI závodu a soupeřit na tomto poli s Čínou nebo USA. Evropská komise kvůli tomu spustila projekt OpenEuroLLM. Jeho cílem je vyvinout velké jazykové modely nové generace a zlepšit v tomto oboru konkurenceschopnost Evropy. Komise společně se soukromým sektorem do něj vložila 34 milionů eur (zhruba 855 milionů korun). Projektu se účastní 20 předních výzkumných institucí, evropských firem a superpočítačových center. Mezi nimi je například univerzita v německém Tübingenu nebo firma Silo AI z Finska.

Hlavním koordinátorem projektu je český vědec Jan Hajič z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. „Díky tomu, že ten jazykový model bude ovládat i češtinu a bude otevřený, tak by z toho měly profitovat také české firmy,“ popisuje ve své univerzitní pracovně Hajič. Podle něj ale EU ve vývoji AI zaspala a dohnat konkurenty nebude jednoduché.

Bude evropský jazykový model nebo modely schopné konkurovat o1 od americké OpenAI nebo R1 od čínského DeepSeeku? A je to vůbec cílem projektu?

Cílem samozřejmě je, aby modely byly co nejkvalitnější. Jak dokážou konkurovat, včetně budoucího vývoje, to teď nedokážu říct. Snaha je, aby konkurovaly minimálně ve dvou věcech. Zaprvé je to jazyková kvalita. Současné modely umějí řadu jazyků, ale v případě malých jazyků to často není žádná sláva. Budeme se snažit, aby modely fungovaly pro všechny evropské jazyky stejně dobře. Za druhé, v Evropě máme regulaci a musíme té regulaci vyhovět. Z toho důvodu chceme budovat AI modely jako zcela otevřené. To znamená, že například firmy, které pak budou chtít výsledky naší práce využít, budou mít mnohem jednodušší život, než kdyby převzaly AI modely odjinud.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál V čem může být evropský AI model lepší než konkurenti z USA a Číny.

Proč EU ve vývoji AI v současnosti zaostává.

Jak můžou z evropského AI modelu profitovat české firmy.