Svět nesmí spadnout do pasti appeasementu, nefungovalo to v roce 1938 a nebude to fungovat ani dnes. Na závěr Mnichovské bezpečnostní konference to v neděli řekl její šéf Christoph Heusgen. Válka na Ukrajině a hledání způsobů, jak ji ukončit, byly...

16. 2. 2025 ▪ 3 min. čtení