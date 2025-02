Důchodový systém je neudržitelný, parametrické změny k dosažení udržitelnosti nestačí a řešením podle ekonoma Tomáše Brabence je dát lidem možnost vystoupit ze státního systému důchodového zajištění. Jak napsal pro Hospodářské noviny, lidé by měli o svou důchodcovskou budoucnost pečovat pouze a výhradně na vlastní odpovědnost. Kromě minimálních příspěvků od dotyčného, které by měly zajistit základní míru společenské solidarity, by stát již nic dalšího nechtěl. Výměnou za to, že by dotyčný „přebíral plnou odpovědnost za své budoucí zajištění“.

Zavedení takového systému by znamenalo krátkodobý výpadek příjmů státního rozpočtu, ale dle zmíněného návrhu by takový výpadek „stát dokázal překlenout“ a „k ekonomickému vyrovnání by díky výraznému snížení výdajů mohlo dojít poměrně brzy“.

