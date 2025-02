Spotřeba elektrické energie v kontextu AI masivně roste, a to zejména v důsledku stále vyšších energetických nároků výkonných čipů a jejich chlazení. To je primárně vzduchové, což dále navyšuje celkovou spotřebu. Například výkon nového AI čipu s označením B200 od výrobce Nvidia vzrostl na 1000 wattů, tedy o 43 procent více oproti minulé generaci. Kompletní modul GB200 pak může mít výkon až 1200 W. Nově budovaná masivní datová centra mohou dosahovat výkonu v řádu stovek MW a obsahovat stovky tisíc kusů těchto AI čipů.

Příkladem je nedávno oznámený plán Marka Zuckerberga na výstavbu hypermasivního datového centra s výkonem až dva GW, což by odpovídalo přibližně spotřebě celého Manhattanu. Toto datové centrum má podle plánů obsahovat až 1,2 milionu AI čipů, přičemž polovina by měla být dokončena již letos. Otázkou však zůstává, jakým způsobem bude toto datové centrum napájeno, když jeho energetická náročnost odpovídá spotřebě bloku jaderné elektrárny. Podobně je na tom datový komplex Amazonu s výkonem okolo 960 MW, který spotřebuje přibližně 40 procent kapacity přilehlé jaderné elektrárny. Podle odhadů investiční banky Morgan Stanley by datová centra mohla v roce 2027 tvořit až šest procent celosvětové spotřeby elektřiny.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jak se vyvíjí spotřeba elektrické energie spojená s AI?

Co plánují technologické giganty v oblasti investic do energetiky?

Jakým způsobem bude napájeno masivní datové centrum Marka Zuckerberga?