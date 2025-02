Nizozemská společnost Prosus, která investuje do technologických firem, koupí za 4,1 miliardy eur (102,8 miliardy korun) rozvážkovou službu Just Eat Takeaway.com. Oznámila to v pondělí v tiskové zprávě. Zároveň uvedla, že má ambici stát se evropským...

25. 2. 2025 ▪ 2 min. čtení