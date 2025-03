Pod povrchem Země se skrývá tak velké množství energie, že pokud bychom uměli využít byť jen jedno procento z ní, stačilo by to lidstvu na dvacet milionů let. Samotné zemské jádro má teplotu až 6000 stupňů Celsia, podobná je na povrchu Slunce.

Kdybychom se dostali alespoň do hloubky 15 až 20 kilometrů, kde se nachází takzvaná superkritická voda, byl by to úspěch. Taková voda má vysoký tlak a teplotu kolem 370 stupňů Celsia. Existuje mnoho projektů, které se o to snaží, jenže je problém vyvrtat i pár kilometrů. Americký start-up Quaise Energy, spin-off z Massachusettského technologického institutu (MIT), by to mohl změnit. Namísto vrtání do horniny ji vystavuje tak vysoké teplotě, že se odpaří. Využívá k tomu technologii z fúzních reaktorů. V laboratorních podmínkách to funguje dobře, teď to zkouší v terénu. Konkrétně u Marble Falls v Texasu. Pokud se to podaří, mohl by to být gamechanger světové energetiky.

