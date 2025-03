Vláda dál jedná s Korejci, aby „vytáhla“ účast českých firem na jaderné zakázce aspoň do okolí těch 60 procent, kterými se chlubila při oznamování vítěze. Zatím je podle dostupných informací zhruba jen na 10 dojednaných procentech a ty má přitom zaručeny tak nějak automaticky, fyzikálními zákony. Třeba vodu na výrobu betonu si asi koncern KHNP z Jižní Koreje vozit nebude chtít. Každý další den takového jednání je důležitý. Třeba se stihneme dostat aspoň na polovinu původně slíbené „spoluúčasti“. Teprve pak by to začala být procenta, na kterých záleží.

Až pak by to byly zakázky, které skutečně zhodnotíme, neboť mají vyšší přidanou hodnotu. Nejen tím, že pak dodáme i hodnotnější věci s lepší marží, která zůstane v ekonomice. Nízké marže našeho exportu jsou totiž chronický problém, který nám znemožňuje nazývat se skutečnou „exportní ekonomikou“, jak nás politici nazývají. Jde hlavně o to, že vyšší účast českých firem ve skutečně „jádrových“ aspektech stavby by jim otevřela brány k spolustavění nukleárních zdrojů i jinde v Evropě.

Korejský vítěz však asi mnoho dalších evropských jaderek v dohledné době stavět nebude. Francouzská nabídka přitom podle všeho také byla schopna nabídnout 60procentní spoluúčast – ale k tomu navíc i dlouhodobější práci na dalších francouzských stavbách. Pořád jsme jedna z mála evropských zemí se zkušenostmi s jádrem.

Vláda ale nějak rozhodla a jako pouhý ekonom nemám přístup k samotným nabídkám. Mohu jen upozornit na to, že není procento jako procento. Ani to teoretické, natož to navzdory slibům zatím s Korejci nedojednané. Na základě čeho vláda rozhodla, nevíme. Jak nejspíš rozhodne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jaderný tendr nebyl vázán pravidly o zadávání veřejných zakázek, takže korejské nesplnění podmínky o duševním vlastnictví je „nemůže“ vyřadit, a vláda tak stejně nemusela přijmout nejvýhodnější nabídku. Když už nechtěla ty další zakázky po Evropě, snad aspoň stihne do rozhodnutí ÚOHS dojednat větší část z toho chybějícího, Korejci slíbeného šestinásobku.