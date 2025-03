Nyní už odvolaný ředitel Miloslav Ludvík stál v čele Fakultní nemocnice Motol kromě roční pauzy, kdy byl ministrem zdravotnictví, nepřetržitě od roku 2000. To znamená bezmála 24 let. Za tu dobu se stal nedílnou součástí tohoto největšího zdravotnického zařízení v Česku, které ročně hospodaří s 15 miliardami korun. Možná právě díky tomu se mu podle skupiny poslanců povedlo vytvořit „korupční podhoubí“, prostřednictvím něhož se podle obvinění nechával uplácet od dodavatelů stavebních prací či třeba úklidových služeb pro nemocnici. Piráti proto navrhují změny ve volbě ředitelů „fakultek“ – nově by mohli mít funkční období podobně jako prezident.

„Přicházíme s konkrétním plánem proti rozkrádání zdravotnictví. Všichni jsme viděli způsob, jak probíhá korupce, že dokonce vybírali úplatky i od bufetářky a praní prádla tam stálo třikrát tolik než v ostatních nemocnicích,“ říká k návrhu předseda pirátského klubu Jakub Michálek.

Policie v souvislosti s korupční kauzou v motolské nemocnici minulý měsíc obvinila 17 lidí z praní špinavých peněz, dotačního podvodu, úplatkářských trestných činů a poškození finančních zájmů EU. Pět z nich, včetně Ludvíka a jeho náměstka Pavla Budinského, poslal soud do vazby.

