Představte si tu slávu, kdyby český fotbalista získal Zlatý míč. A k tomu ještě vyhrál v separátní anketě UEFA oceňující nejlepšího fotbalistu Evropy. Něco podobného se v odlišné, ale také velmi konkurenční disciplíně povedlo šéfovi České národní banky Aleši Michlovi. Ten se podle časopisu Central Banking stal guvernérem roku. A to jako vůbec první Čech v historii. Což je pořádný důvod k oslavě. Když se vrátíme k fotbalové analogii, je to ještě unikátnější situace, než když Zlatý míč před dvaceti lety dostal Pavel Nedvěd. Vždyť ten byl až druhý Čech na trůnu, už před ním totiž prestižní (ač tehdy jinak vymezenou) anketu vyhlašovanou francouzským fotbalovým magazínem France Football ovládl Josef Masopust.

K tomu si Michl může dát do vitríny s trofejemi i podobně nazvanou cenu – v názvu je navíc rok 2025 – od časopisu The Banker, jemuž váhu dodává spojení s renomovaným listem Financial Times. V tomto případě už české předchůdce měl, a to Miroslava Singera a Jiřího Rusnoka, což souvisí i s tím, že The Banker dává ceny podle regionů a šance uspět je tak vyšší. U této ankety je pozoruhodné, že výsledky byly vyhlášeny už 2. ledna, ale v Česku o tom nikdo nevěděl, protože ČNB z dosud neznámého důvodu o ocenění neinformovala. To „guvernéra roku“ od Central Banking si ČNB ve čtvrtek užila naplno a svého šéfa Michla v tiskové zprávě formulací zřejmě inspirovanou právě sportovní žurnalistikou označila rovnou za „nejlepšího guvernéra světa“.

Čím Michl vyhlašovatele cen tak zaujal?

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Čím Michl zaujal porotu časopisu Central Banking

V čem se pojetí poroty shoduje s projevy oceněného

Co zahraničí vnímá ostře a co splývá