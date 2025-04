Ceny nafty u čerpacích stanic v Česku by se znovu mohly dostat pod třicetikorunovou hranici. Naznačuje to vývoj na trzích i ceníky pump. Třeba klíčový levný řetězec Tank Ono v pondělí odpoledne snížil cenu o korunu na 30,90. Na to obvykle reaguje řada konkurentů, kteří drží stejné nebo mírně vyšší ceny. Jeden z majitelů sítě Jiří Ondra pro HN uvedl, že se navíc možná otevírá prostor pro další zlevňování.

Naftu za méně než 30 korun bylo možné naposledy delší dobu tankovat za covidu, tedy v roce 2021. Pak se u levných řetězců nafta pod tuto hranici ještě nakrátko dostala v roce 2023.

