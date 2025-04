Jen málokteré ekonomické téma plní v posledních dnech stránky našich médií tolik jako dostavba nových jaderných bloků v Dukovanech a role, kterou v ní budou hrát české firmy. Argumenty padají různé, zdaleka ne všechny ale sedí.

V plamenné debatě, která provází vůbec největší investiční projekt, jaký byl na území naší republiky kdy zadán, zaznívají mnohdy silná slova. Není divu. Velká investice znamená hodně proinvestovaných peněz a to vždycky přitahuje pozornost. Těch, kteří by se o ně rádi podělili, i těch, kdo rádi všechno vždycky okomentují. Na tom základním se přitom i v naší tradičně rozhašteřené veřejné debatě vzácně shodují skoro všichni: většina prostředků, které Česká republika za výstavbu nového jaderného zdroje zaplatí, by měla zůstat doma. A jedním dechem dodávají, že ten, kdo si s vítězem jaderného tendru nedohodne jaksepatří velký kontrakt a podmínky už nyní, v budoucnu nejspíš ostrouhá. To se však dle dosavadních vyjádření společnosti KHNP a společných jednání jeví jako obava lichá.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaký podíl na projektu Dukovany si zajistí české firmy?

Jak se promění český průmysl díky jaderným blokům?

Jaké jsou klíčové argumenty pro a proti zapojení domácích dodavatelů?