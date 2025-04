„Chytrá“ je už většina nových bytovek

Ovládání stínění, topení či světel na dálku bylo dříve spojované s luxusními vilami. Postupem času se tato vymoženost rozšířila i do běžných rodinných domků a dnes už se stává nedílnou součástí nově stavěných bytových domů.

„Smart Home jsme zařadili do standardu všech nových projektů v roce 2022,“ říká Petr Dušta, seniorní projektový manažer ve Skanska Residential. Jako první byl chytrou domácností plošně vybaven obytný blok Modřanský cukrovar v Praze od zmíněné společnosti, která patří mezi největší rezidenční developery na českém trhu.

Masivnější rozmach v rezidenčních developerských projektech potvrzuje i Pavel Lískovec, ředitel společnosti Loxone pro Česko. Ta patří mezi přední dodavatele těchto technologií a na svém kontě už má v tuzemsku stovky bytových domů – v součtu několik tisíc bytů. V Praze mezi ně patří například projekt Lihovar na Smíchově nebo nadstandardní nájemní komplex Fragment v Karlíně.

„Pozorujeme obrovský nárůst poptávky,“ popisuje Lískovec. „Samozřejmě je to hlavně Praha, ale překvapuje mě počet projektů ve středních Čechách, máme zákazníky i na Brněnsku nebo v Ostravě,“ dodává.

Ještě dva roky nazpět podle Lískovce tvořily rodinné domy zhruba 70 procent obratu Loxone na českém trhu. „Letos se nám to začne překlápět do větších budov,“ odhaduje s tím, že podíl rodinných domů a ostatních staveb na obratu firmy by letos mohl být zhruba vyrovnaný a za dva až tři roky už budou naopak větší stavby generovat majoritu příjmů.

Lískovec pro to má dvě vysvětlení. Jednak inteligentním domům nahrává legislativa a druhá věc je to, že lidé vyžadují komfort. Například možnost zapnout si v bytě ve správný čas na dálku topení, které před odjezdem na dovolenou ztlumili. Nebo přes mobil zkontrolovat, jestli se doma nesvítí nebo zda je vypnutá trouba. Technologie se dají ovládat samozřejmě i přes tablet či v bytě přes centrální ovladač.

Od luxusu ke standardu

„Trend chytrých domácností a jejich inteligentního řízení strmě roste od roku 2020,“ říká Jaroslav Zeman, ředitel společnosti Somfy pro Česko a Slovensko. Podle něj je důvodem jednak výhodná cena zařízení a dále pak počet prvků chytré domácnosti, které lze skrze řídicí jednotky jednoduše ovládat. Svou roli v masovějším rozšíření podle Zemana hrají i vysoké ceny bytů, kdy developeři se snaží nabídnout kupujícím přidanou hodnotu například v podobě zařízení chytré domácnosti.

Před rokem 2022 nabízela Skanska systém Smart Home pouze jako klientskou změnu právě od Loxone. V současnosti developerovi dodává řešení konkurenční dodavatel Somfy. Zatímco řídícím mozkem Loxone je produkt s názvem Miniserver, Somfy vyvinul svůj bezdrátový systém TaHoma.

„Do standardu dáváme v základu možnost ovládat žaluzie, kouřové čidlo, záplavové čidlo, topení a zároveň je tam takzvané odchodové tlačítko,“ popisuje Dušta. Když se tlačítko při odchodu z bytu zmáčkne, vypnou se světla či ztlumí topení na minimum, záleží na nastavení. Lidé si mohou u Somfy dokoupit extra funkce a propojit je s dalším zařízením v domácnosti včetně klimatizace.

Skanska do suterénu svých bytových domů také instaluje velké obrazovky, na nichž mohou jejich obyvatelé sledovat, jak funguje solární systém, fototermika, kotelna, jak moc je naplněná nádrž s dešťovou vodou či kolik lidé ušetřili pitné vody.

Za nadčasové lze označit domy od developera JRD. Všechny jsou totiž odjakživa vybavené automatickým systémem řízeného větrání s rekuperací. Tato technologie se přitom v bytových domech na trhu začala běžněji instalovat teprve před pár lety.

„Chytrá“ je už většina nových bytovek Dalších 7

fotografií

Centrální vzduchotechnické jednotky JRD dlouhodobě odebírá od české firmy Atrea. Developer se od svého založení specializuje na výstavbu energeticky úsporných budov se zdravým vnitřním prostředím, které zajišťuje pravidelný přívod čerstvého vzduchu do interiéru bez nutnosti pravidelného otevírání oken, aniž by zároveň v zimě docházelo ke ztrátě tepla.

„Například automatický systém řízeného větrání s rekuperací tepla patří mezi naše standardy již více než 20 let,“ konstatuje Petr Valeš, ředitel byznys developmentu v JRD. Touto technologií jsou vybaveny všechny byty JRD, a nikoli jen ty prémiové. „Vedle toho se na našich projektech můžete setkat například se systémem topení a chlazení stropy s aktivací betonového jádra, tepelnými čerpadly se zemními vrty či systémem chytré domácnosti, která ovládá třeba žaluzie a topení.“

Například v pražském projektu Císařská vinice od JRD v rámci chytré domácnosti od Loxone komunikují exteriérové žaluzie s meteostanicí a zajišťují společně s chlazenými stropy tepelnou stabilitu bytu a příjemné vnitřní prostředí v létě i v zimě.

Meteostanice na střechách bytových domů v případě například silného větru umí automaticky vytáhnout venkovní žaluzie či další stínicí techniku. Tím se zabrání poškození zařízení, v horším případě zranění lidí větrem uvolněnou žaluzií.

Topení i ozvučení na dálku

Central Group – největší rezidenční developer v tuzemsku dnes ve svých stávajících projektech nabízí chytrou domácnost v rámci klientských změn. I Central Group ale sleduje trendy a rozšiřuje standardy svých domů o nové technologie.

„V některých připravovaných projektech proto bude již v základu například chytrá domácnost s ovládáním tepelného čerpadla, chlazení/vytápění stropem, stínění a ovládání vytápění koupelen skrze termostatické hlavice,“ vyjmenovává Ondřej Šťastný, mluvčí Central Group. „Nad rámec si budou moci klienti do chytré domácnosti doplnit například ovládání FVE a wallboxů pro nabíjení elektromobilů.“

Loxone registruje v posledních pár letech zvýšený zájem Čechů o kvalitní ozvučení domácnosti. I v běžných domech si lidé zabudují do stropu reproduktory, které nezprostředkovávají jen poslech hudby. Audiosystém slouží i jako alarm nebo zvonek.

Chytré řízení domácnosti lidem poskytuje pohodlí, úsporu energií a ochranu soukromí. Podle průzkumu společnosti Somfy je pro klienty nejdůležitější ochrana před přehříváním místností, kterou jako hlavní výhodu vidí 70 procent lidí. Celkový komfort je důležitý pro přibližně polovinu respondentů a ochrana soukromí pro 45 procent z nich.

Díky automatizovanému venkovnímu stínění se podle Somfy v létě v interiéru dá snížit teplota až o sedm stupňů Celsia a lidé mohou uspořit až 70 procent nákladů na použití klimatizace. V zimě se jedná o úsporu až 30 procent nákladů na vytápění. Somfy dokáže instalovat automatizované stínění i bez zásahů do fasády domu či přívodu elektrické energie, a to díky roletám na solární pohon.

Podle Valeše z JRD se úspory odvíjejí od chování lidí v domě. „Obecně řečeno dokážou technologie využívané v nízkoenergetických a energeticky pasivních bytech uspořit 60–85 procent energie oproti běžným novostavbám.“ Typicky díky tepelným čerpadlům, optimálnímu využití sluneční energie, speciálním izolacím nebo řízenému větrání s rekuperací tepla.

Rozšíření inteligentního řízení v bytových domech nahrává i legislativa. Od roku 2022 se v domech smí instalovat jen měřiče, které umožňují odečty z vodoměrů či elektroměrů dálkově a pravidelně každý měsíc. A už i novostavby nižší cenové úrovně musí ze zákona řešit odečty.

Stavba Stáhněte si přílohu v PDF

Podle Zemana má investice do systémů chytré domácnosti smysl vždy. „Důvodem je zlepšení teplotního komfortu budovy, úspory nákladů za energie, lepší kontrola objektu či zvýšení jeho zabezpečení,“ míní Zeman. Podle Lískovce se investice vyplatí, když jsou v domě alespoň dvě technologie, které lze řídit – tedy typicky topení a stínění.

Pokud jde o bezpečnostní opatření, Lískovec dává příklad z praxe, kdy technologie upozornila majitele bytu na to, že vodoměrem protéká příliš mnoho vody. Protékající vodu v bytě, který byl pořízen na investici a dočasně neobývaný, se podařilo zastavit brzy a zabránit tak zbytečně velkým škodám.

Loxone technologii vyrábí vesměs v západoevropských zemích, samotnou instalaci zajišťují proškolení externisté. Firma podle Lískovce aktuálně školí na dvou místech v Českých Budějovicích a jednom v Praze, ale kvůli vysokému zájmu bude muset přidat další školicí centra. „Jen letos od ledna do léta jsou naše týdenní školení obsazená,“ říká Lískovec. Firma je každý týden schopna vytvořit 16 nových odborníků, které vzdělává a po roce proškoluje. „Kapacitně bojujeme jen s tím, že potřebujeme kvalitní školitele.“ Dostatek pracovníků chybí i instalačním firmám, protože i elektrikářů je na trhu nedostatek.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.