Stavební stroje dneška je možné přirovnat k moderním autům, která mají integrované SIM karty. Když si pořídíte to modernější, vše začíná tím, že se zalogujete a vytvoříte si vlastní profil. Auto následně posílá data a vy často ani nevíte, co všechno shromažďuje – například jak často jezdíte nebo jakým stylem. Podobné je to s moderními stavebními stroji, které v sobě mají integrované telematické systémy, které předávají data nejen o poloze, místě a spotřebě, ale i o technickém stavu stroje. Na základě těchto údajů lze analyzovat například kvalitu práce obsluhy.

Telematické systémy ukazují, jak který zaměstnanec pracuje. Místo klíčů jsou stroje vybaveny přístupovými kódy a každý pracovník má svůj unikátní. Pokud jsou například stroje nasazeny ve vícesměnných provozech, kde se zaměstnanci střídají, je možné každého pracovníka sledovat na základě přístupového kódu. „Díky tomu lze nejen vyhodnocovat jeho práci, ale také ho směrovat nebo ho upozorňovat na nějaký špatný pracovní návyk,“ říká Daniel Sys, ředitel společnosti Kuhn – Bohemia, která je výhradním prodejcem stavebních strojů Komatsu v Česku.

„Japonská společnost Komatsu začala zavádět telematické systémy již na přelomu tisíciletí. Dnes má systém implementovaný v desítkách tisíc strojů, což jí přináší obrovskou hodnotu díky dlouhodobé historii nasbíraných dat z celého světa. Tato data pak umožňují analyzovat trendy, směřovat vývoj nebo například lépe predikovat a reportovat různé provozní parametry,“ dodává.

Vlastníci strojů na základě dat mohou optimalizovat jejich nasazení a získat přehled o celkové efektivitě jejich provozu. Data také mohou ukázat, zda je daný stroj správně využívaný, nebo zda pracuje jen minimálně. Dovedou také poskytovat informace o poruchovosti nebo předpovídat možné závady. „Například upozornit na přehřívající se motor nebo blížící se závadu v hydraulickém systému,“ vysvětluje Sys.

AI odstraňuje z modelů překážky

Smart construction technologie od firmy Komatsu umožňují strojům za účasti operátora, který ovládá pouze pohyby stroje, automaticky nastavovat výšku nebo úhel hrabání. Inteligentní řízení prostřednictvím 3D nivelačních systémů zajišťují preciznost a efektivitu práce stroje, aniž by operátor musel všechno manuálně kontrolovat.

Díky moderním technologiím mohou obsluhu strojů zvládnout i méně zkušení operátoři. „V minulosti trvalo celé roky, než se někdo naučil ovládat dozer a vytvořit dokonalou rovinu – musel být šikovný a mít cit pro práci. Dnes stačí pracovníka naučit to základní, naučit ho ovládat dozer a vysvětlit mu, jak pracovat se softwarem pro 3D řízení stroje. Výsledkem je rovná plocha, kterou stroj vytvoří s minimálním úsilím operátora,“ říká Sys.

Výhody automatizace jsou zřejmé. Například pokud stroj při hrnutí nemůže pokračovat, automaticky přizvedne radlici a odhrne materiál na určené místo, následně se vrátí zpět na správnou pozici, kde přestal. Operátor tak nemusí neustále kontrolovat každý krok, protože software za něj zajistí přesnost a efektivitu.

Stavba Stáhněte si přílohu v PDF

V nabídce Smart Contsruction od Komatsu je také několik produktů určených ke zlepšení provozu na místě, například funkce odstraňování objektů s umělou inteligencí nebo chytré digitální řešení pro sledování a řízení celého provozu strojů v lomu.

„Umělá inteligence si v posledních letech našla cestu i do stavebnictví. Jedním z konkrétních příkladů jejího využití je odstranění nežádoucích objektů z digitálních modelů terénu. Tento proces probíhá například při mapování stávajícího terénu pomocí dronů, kdy AI je schopna analyzovat snímky a odstranit z nich objekty, které do terénu nepatří, jako jsou stavební stroje, stavební buňky a vozidla nebo dočasné překážky,“ uvádí Sys.

„To, co dříve bylo sci‑fi, je dnes už realita,“ dodává. Podle něj se jednou dostaneme do stavu, kdy digitalizace pokročí natolik, že na stavbách budou jezdit autonomní stroje zcela bez posádky. „Již dnes je technicky možné, aby stroj, na pohled fungující standardně, byl ovládaný na dálku. Operátor může být v řídicím centru, vybavený brýlemi pro virtuální realitu a joystickem, kterým stroj řídí. V budoucnu však stroje nebudou vyžadovat ani tento způsob řízení – budou zcela autonomní a schopné pracovat samy,“ předpokládá ředitel firmy Kuhn – Bohemia.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.