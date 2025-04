Osud poloostrova Krym není k vyjednávání, zůstane ruský. Prohlásil to šéf kremelských diplomatů Sergej Lavrov. A to hned poté, co ocenil amerického prezidenta Donalda Trumpa za jeho mírové úsilí. Trump ale během své účasti na pohřbu papeže Františka soukromě mluvil s ukrajinským kolegou Volodymyrem Zelenským. A záhy po tomto rozhovoru americký lídr vyjádřil skepsi vůči reálné vůli Ruska dosáhnout uzavření míru. Nikdo ale zatím nedokáže odhadnout, jestli nejde jen o další dílčí a nepříliš trvalý obrat, kterými staronový nájemník Bílého domu v posledních měsících proslul.

