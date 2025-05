V Německu se v úterý podle očekávání stane Friedrich Merz kancléřem a moci se chopí vláda velké koalice, konzervativního bloku CDU/CSU a sociální demokracie. Němci z ní ale nejsou nadšení, protože strany musely udělat hodně kompromisů. „Podle průzkumů už mají Němci dost debat a požadavků a chtějí řešení. Kdybych byl novinářem, neptal bych se politiků, co si myslí, ale co udělali minulý týden a co budou dělat v příštím týdnu,“ říká v rozhovoru s HN Thomas Lindner, který je výkonným ředitelem společnosti, jež vydává deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, dost možná nejvlivnější médium v Německu. Sociální demokraté opět míří do vlády, i když ve volbách dostali nejméně hlasů v historii. „Ztratili značnou část voličů, protože se drží představ, které už jsou jednoduše překonané. Jsou tak fixováni na sociální výdaje, že si neuvědomují, že je není možné nejen rozšiřovat, ale ani udržet ve stávajícím rozsahu, zvlášť když je nutné výrazně víc investovat do obrany,“ tvrdí Lindner, který hovoří také o budoucnosti médií a o mediálním trhu v Německu.

