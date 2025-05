Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským hovořil o vývoji situace na Ukrajině, výhledu mírových jednání, ale také možnostech poválečné obnovy, jichž se Česko chce účastnit. Pavel to řekl na tiskové konferenci po nedělním jednání.

Zelenskyj ocenil, že Česko podle něj dělá všechno pro to, aby zastavilo ruskou agresi. Česká muniční iniciativa funguje excelentně, řekl. Ukrajinský prezident podotkl, že Ukrajina si velmi váží české podpory týkající se jejích evropských snah. Vyslovil lítost nad tím, že někteří evropští politici blokují tento proces. „Ani ne kvůli zájmům svých zemí, ale jenom proto, že chtějí získat lepší místo na tribuně na Rudém náměstí,“ podotkl.

Pavel poznamenal, že pokud by Rusko ve válce uspělo, mělo by to negativní důsledky i přímo pro nás. Pokud by bylo odměněno za svoji agresi, utvrdilo by se, že způsob, jakým řešilo své zahraničněpolitické cíle, je správný. „Je v našem bezprostředním zájmu, aby výsledkem mírových jednání, která snad v dohledné době začnou, nebylo to, že agresor bude odměněn a oběť potrestána,“ konstatoval.

Pavel také uvedl, že Česko bude podporovat Ukrajinu v jejích ambicích na členství v Evropské unii i Severoatlantické alianci (NATO). Přislíbil také další podporu Ukrajiny prostřednictvím dodávek munice.

Ukrajina podle Zelenského potřebuje víc sankcí proti Rusku, podporu a také citelné zvýšení vzájemné spolupráce v obraně v celé Evropě. Poznamenal také, že pro napadenou zemi je velkou prioritou rekonstrukce nemocnic, následkem ruských útoků jsou jich stovky poškozeny. V některých regionech bude podle Zelenského nutné fakticky vystavit novou zdravotnickou síť.

Prezidenti dnes hovořili také o snaze o vytvoření ukrajinského výcvikového střediska pro piloty stíhaček F-16. „Samozřejmě nemůžeme zřídit takové výcvikové středisko na území Ukrajiny, protože ruské útoky pokračují každý den. Pracujeme s partnery tak, abychom udělali všechno pro zřízení tohoto výcvikového střediska mimo území Ukrajiny,“ podotkl.

Ukrajina usiluje o to, aby její partneři zvýšili tlak na Rusko, protože bez podobného nátlaku nepodnikne žádné kroky k ukončení války, řekl dále Zelenskyj. Příměří je podle něj možné kdykoli, mělo by ale trvat minimálně 30 dní, aby se reálně zajistila šance pro diplomacii, míní.

Zelenskyj na tiskové konferenci připomněl, že na pondělí má naplánovanou řadu jednání, a to i s opozičními politiky a zástupci Poslanecké sněmovny. Označil to za důležitá jednání. Zdůraznil, že bezpečnost Ukrajiny i bezpečnost Česka je zároveň zárukou bezpečnosti Evropy. To by chtěl sdělit zástupcům českého Parlamentu.