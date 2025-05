Měl to být velký den pro českou energetiku i vládu premiéra Petra Fialy (ODS). Kabinet by tak úspěšně dotáhl do konce mnohaletý proces, který odstartoval v podstatě před více než deseti lety. Ve středu v 15 hodin a 15 minut měli čeští i korejští politici, zástupci ČEZ a korejské společnosti KHNP podepsat v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně smlouvu o výstavbě dvou nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany, tedy zakázku za 400 miliard korun.

To však na poslední chvíli zarazil Krajský soud z premiérova domovského Brna, který zakázal předběžným opatřením kontrakt s KHNP podepsat až do doby, než rozhodne o žalobě neúspěšného uchazeče – francouzské společnosti EDF (Électricité de France). Podle ní totiž tendr na největší zakázku v české historii neproběhl korektně.

