Je mu devatenáct, letos maturuje, chystá se na vysokou školu a k tomu má svou živnost, kterou založil ještě dřív, než byl plnoletý. „Není to tak složité, jak by se mohlo zdát,“ říká o svém podnikání středoškolák Michal Branda. Jeho projekt Doučebnice, zaměřený na studentské doučování předmětů základních a středních škol, funguje od září loňského roku a Branda s ním už bodoval v podnikatelské soutěži Firma roku jako třetí nejlepší živnostník v Pardubickém kraji i takzvaný Srdcař roku. Porota ocenila jeho přátelskou komunikaci a individuální přístup k žákům.

Začít pracovat už během studia bylo pro Brandu samozřejmostí, první brigádu měl podobně jako ostatní studenti ve svých patnácti letech. Během studia udělal různé pracovní zkušenosti, mimo jiné si přivydělával jako lektor v agentuře, která zprostředkovává doučování. „Tam jsem si uvědomil, že bych chtěl něco víc než jen lektorovat,“ vypráví o začátcích svého byznysového nápadu. Lákalo ho věnovat se činnosti, při které se něco naučí. Zároveň si chtěl vyzkoušet, co to obnáší být živnostníkem. Do osmnáctých narozenin mu ještě scházelo několik měsíců, byl ale začátek školního roku a Branda nechtěl rozjezd svého projektu odkládat, a tak se rozhodl začít s ním hned.

„Pokud do svého podnikání nechcete příliš zatahovat rodiče, máte v takové situaci dvě možnosti: buď požádat o zplnoletnění, což je trochu složitější, nebo získat od soudu povolení k podnikání před dosažením plnoletosti. Já jsem zvolil tu druhou cestu,“ vysvětluje Branda. Od rodičů dostal nejen souhlas, který je podmínkou k získání soudního povolení, ale také cenné rady, protože i jeho otec má s vedením vlastní firmy zkušenosti. Další informace o podnikání našel pardubický student na internetu a právní záležitosti konzultoval s poradcem.

Virtuální tabule jako otevřený sešit

Reklamu ani nepotřeboval, první zakázky získal Branda díky nabídkám ve facebookových skupinách. Potom si naprogramoval jednoduchý web, kde nabídku svých služeb představil. „Dnes už máme nové webové stránky, kde všechny kurzy a možnost doučování přehledně představujeme,“ raduje se mladý podnikatel.

Doučovatele našel nejprve mezi svými spolužáky, postupně se jeho tým rozšiřoval a dnes už na své platformě spolupracuje s dvěma desítkami lektorů, které za rok a půl fungování projektu zaměstnal. „Lektoři jsou z celé republiky, doučování nabízíme prezenčně i online,“ pokračuje Branda s tím, že o distanční doučování je větší zájem, protože je levnější a především časově výhodnější. „Vyplatí se to nám i rodičům a dětem. Lektor nemusí nikam jezdit a doučování může probíhat i ve večerních hodinách, když se dítě vrátí domů z kroužků,“ dodává.

Děti jsou podle něj na online výuku zvyklé a zvládají ji dobře. Lektor s nimi sdílí virtuální tabuli a píše na ni přes grafický tablet, což je ve výsledku podobné, jako by oba společně seděli nad otevřeným sešitem. Prezenční doučování podle Brandových zkušeností vyhledávají spíše rodiče dětí, které mají problémy s pozorností. Online hodiny naopak vyhovují stydlivějším žákům, pro které je videohovor příjemnější než osobní setkání s neznámým lektorem.

Největší zájem je o pomoc s matematikou nebo fyzikou. „Kromě toho nám poslední dobou roste poptávka po doučování elektrotechniky. Je to dáno nejspíš tím, že se jedná o dost specifický předmět, který ostatní firmy nenabízejí tak explicitně jako my,“ doplňuje Branda a mezi dalšími vyhledávanými službami zmiňuje i procvičování cizích jazyků.

Samostatnou kapitolou je pak příprava na přijímací zkoušky. K tomu mají lektoři projektu Doučebnice připravené vlastní materiály, které jsou typově podobné oficiálním testům od Cermatu. Zároveň se snaží vyladit společně s doučovanými žáky co nejlepší strategii pro úspěšné vyplnění testů. „Když někomu například nejdou zlomky, je lepší je přeskočit a vrátit se k nim na konci, až když zbude čas,“ zmiňuje jednu z užitečných rad Branda.

Nadávky mi nevadí

Přestože mladý podnikatel sleduje vývoj umělé inteligence a uvědomuje si její potenciál, nemyslí si, že by v budoucnu mohla zcela nahradit lidské doučování. „Vím, že je dnes možné třeba vyfotit úlohu a nechat si ji vysvětlit. Výsledky jsou stále pokročilejší. Ale možná právě proto budou podle mě do budoucna služby živých lidí ještě vzácnější a dražší,“ odhaduje Branda.

Pozoruje to i ve své praxi, protože jednou z důležitých hodnot jeho projektu je přátelský vztah mezi lektorem a žákem. „Naším specifikem je, že studenti doučují studenty. Věkový rozdíl je často velmi malý, někdy je třeba náš lektor ve třeťáku a doučovaný student ve druháku,“ pokračuje. Tento typ vztahu dokáže odbourat ostych a motivuje k dobré spolupráci. „Jednou se mi stalo, že můj žák během hodiny sprostě nadával,“ vypráví Branda. „Ne že by nadával mně, on nadával při tom učení a pak vlastně samou radostí, že něco pochopil. Mně to nevadilo, protože jsem taky student. Bral jsem to s humorem,“ dodává s úsměvem.

Ceny, které si účtuje za doučování, zatím patří k nižším na trhu. Přesto si Branda může dovolit nabídnout svým lektorům motivující odměny. „Z doslechu i ze zkušenosti vím, že v agenturách si lektoři vydělají méně,“ srovnává finanční ohodnocení doučujících.

Studenti nabídnou kurzy učitelům

Řízení projektu Doučebnice se Branda věnuje ve svém volném čase, tento rok musí kromě toho zvládnout vlastní maturitu. Mluví o tom s lehkostí, i když si uvědomuje, že to vyžaduje schopnost dobře si zorganizovat svůj denní program. „Moji vrstevníci stráví hodně času na mobilu, sledují Instagram Reels, YouTube Shorts nebo TikTok. Mohou to být i hodiny denně. Mně stačí i polovina toho času na to, abych se mohl věnovat svému podnikání,“ popisuje svůj přístup.

Na druhou stranu ale přiznává, že si kvůli svým studijním a pracovním povinnostem nemůže zcela bezstarostně užívat studentského života, jako to dělají někteří jeho spolužáci. „Když jste jiný než vaši vrstevníci, může to vést k určitému pocitu odloučení. Já mám naštěstí přátele ve Studentském trenérském centru a jsou to lidé podobně naladění jako já, kteří pracují, podnikají nebo se věnují nějakému výzkumu,“ dodává Branda.

Vzdělávání Stáhněte si přílohu v PDF

S projektem Doučebnice má mladý zakladatel další plány. Už před časem začal zprostředkovávat večerní online kurzy programování, 3D modelování a dalších technologických dovedností. Spolupracuje na nich se školami, které je nabízejí svým žákům, má ale zkušenosti i se školením firemních zaměstnanců. Do budoucna by se rád zaměřil také na pedagogy. „Mohli bychom jim ukázat a naučit je používat ve výuce různé online nástroje,“ uvažuje student, který je přesvědčen, že v oblasti moderních technologií má mladý tým jeho spolupracovníků starší generaci učitelů co nabídnout.

Výzvou je pro něj také další vedení platformy Doučebnice, chtěl by popsat a zefektivnit interní procesy, aby fungování projektu bylo méně závislé na jeho osobě. Pomůže to také předcházet problémům a nedorozuměním. „S tím souvisí nový elektronický systém, který bychom si chtěli co nejdříve vytvořit. Ten by třeba uměl posílat upozornění na plánované lekce, aby se nestávalo, že děti na lekci zapomenou nebo že přijdou se zpožděním,“ vysvětluje Branda.

S vývojem tohoto systému mu slíbila pomoc spřátelená firma, která chce jeho iniciativu podpořit. Povzbuzující reakce sklízí mladý podnikatel i ze strany dalších firem. „Začít podnikat už na střední škole není obvyklé. Ostatní podnikatelé se na to dívají pozitivně, fandí mi a nabízejí mi rady nebo spolupráci,“ uzavírá Branda.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Vzdělávání.