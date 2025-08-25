Americká vláda se po převzetí zhruba desetiprocentního podílu ve výrobci čipů Intel chystá na další investice do vybraných firem. Na sociální síti Truth Social to napsal prezident Donald Trump. Jeho ekonomický poradce Kevin Hassett v rozhovoru v televizi CNBC řekl, že nemusí jít pouze o firmy z technologického sektoru, ale i z jiných odvětví.
„Za Intel jsem nezaplatil nic a hodnota je zhruba 11 miliard dolarů,“ napsal Trump velkými písmeny v příspěvku na Truth Social. „Všechno jde Spojeným státům,“ dodal. Tržní hodnota celého Intelu se aktuálně pohybuje kolem 111 miliard dolarů (2,3 bilionu korun), ukazují burzovní záznamy.
Intel přistoupil na to, že americké vládě poskytne zhruba desetiprocentní podíl ve firmě výměnou za granty v hodnotě 7,9 miliardy dolarů (přes 165 miliard korun), které firmě schválila administrativa předchozího prezidenta Joea Bidena.
Hassett řekl, že podíl vlády v Intelu je součástí širší strategie vytvořit státní investiční fond, v němž by mohly být akcie i dalších firem. „Jsem si jist, že v určitém okamžiku přijdou další transakce. Pokud ne v tomto odvětví, tak v dalších,“ řekl v pořadu CNBC Squawk Box.
Americká vláda zadotuje Intel 8,9 miliardy dolarů. Získá za to 10 procent firmy
Samotný Intel ale varoval, že podíl státu na jeho základním kapitálu znamená pro firmu i riziko. Může to mít negativní dopady na prodej v zahraničí i na schopnost společnosti zajišťovat si v budoucnu vládní granty. Firma to uvedla v materiálech určených americké Komisi pro cenné papíry (SEC).
Intel kdysi dominoval trhu s polovodiči, ale už několik let se potýká s problémy. Zejména v oblasti čipů pro umělou inteligenci (AI) zaujala vedoucí pozici společnost Nvidia, která se specializuje na grafické karty. Intel je navíc pod silnějším tlakem i ve svém tradičním oboru, kterým jsou procesory pro osobní počítače a čipy pro datová centra.
