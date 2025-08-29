Mám sice více než 30 let zkušeností na finančních trzích, ale pocházím z učitelské rodiny. Když mi učitel na střední roztrhal přihlášku na „pajdu“, dal jsem se na ekonomiku, geny na vzdělávání mi však zůstaly.
U nás doma se o penězích nikdy nemlčelo. Ale také jsme z nich nedělali modlu. Brali jsme je jako nástroj – k tomu, abychom žili dobře, mohli pomáhat druhým a budovali něco, co bude mít smysl i za dvacet let. A právě tak jsme se je snažili představit nejen našim dětem, ale také dětem našich klientů.
Co se dočtete dál
- Jak postupně svěřit dítěti rozhodování o účtu nebo částečnou správu rodinného majetku.
- Jak založit „rodinnou banku“.
- Jak učit děti reagovat na tržní propady a využívat nákupy při poklesech.
