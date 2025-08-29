Mám sice více než 30 let zkušeností na finančních trzích, ale pocházím z učitelské rodiny. Když mi učitel na střední roztrhal přihlášku na „pajdu“, dal jsem se na ekonomiku, geny na vzdělávání mi však zůstaly.

U nás doma se o penězích nikdy nemlčelo. Ale také jsme z nich nedělali modlu. Brali jsme je jako nástroj – k tomu, abychom žili dobře, mohli pomáhat druhým a budovali něco, co bude mít smysl i za dvacet let. A právě tak jsme se je snažili představit nejen našim dětem, ale také dětem našich klientů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak postupně svěřit dítěti rozhodování o účtu nebo částečnou správu rodinného majetku.
  • Jak založit „rodinnou banku“.
  • Jak učit děti reagovat na tržní propady a využívat nákupy při poklesech.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.