Na konci svého volebního období se vláda musí vypořádat se sporem tří resortů o to, jak by měla vypadat síť kontaktních center, která by měla radit lidem, jak si sehnat bydlení. Jejich zřízení bylo jedním z klíčových prvků zákona o podpoře bydlení. Zatímco ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje současný seznam center rozšířit, resorty financí a vnitra mají k jeho záměru zásadní připomínky. Každé z ministerstev přitom hájí jiný názor.
Co se dočtete dál
- Co má v plánu ministerstvo pro místní rozvoj.
- Jaké požadavky má vnitro.
- Co vadí resortu financí.
- Čeho se obávají obce.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.