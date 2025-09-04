Na konci svého volebního období se vláda musí vypořádat se sporem tří resortů o to, jak by měla vypadat síť kontaktních center, která by měla radit lidem, jak si sehnat bydlení. Jejich zřízení bylo jedním z klíčových prvků zákona o podpoře bydlení. Zatímco ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje současný seznam center rozšířit, resorty financí a vnitra mají k jeho záměru zásadní připomínky. Každé z ministerstev přitom hájí jiný názor.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co má v plánu ministerstvo pro místní rozvoj.
  • Jaké požadavky má vnitro.
  • Co vadí resortu financí.
  • Čeho se obávají obce.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se