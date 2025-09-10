Elektromobilita zažívá v Česku dynamický rozvoj – počet veřejných dobíjecích bodů dosáhl letos již přes 5500, přičemž jejich vytíženost meziročně vzrostla o působivých 35,5 procenta. Přestože Česko podle Eurostatu zaujímá 14. místo v podílu elektromobilů v rámci EU (pouze 2,5-4,2 procenta nových registrací), infrastruktura se rozvíjí rychleji než samotná poptávka. A tato situace vytváří ideální podmínky pro inovativní řešení, která budou odpovídat rostoucím potřebám uživatelů.
Ti totiž dnes jako majitelé přepravních prostředků budoucnosti paradoxně čelí při dobíjení nižší míře komfortu než uživatelé spalovacích vozů.
Co se dočtete dál
- Jaký komfort dnes chybí uživatelům elektromobilů při veřejném dobíjení.
- Jaké služby by měly doplňovat velká nabíjecí centra.
- Jaké zkušenosti ze Slovenska lze aplikovat na český trh.
