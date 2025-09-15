Silná koruna nepřeje domácím exportním firmám, nahrává ale českým zákazníkům nakupujícím v zahraničí. Třeba těm, kteří hledají ojeté auto. Zatímco loni v listopadu vyšlo jedno euro na skoro 25,40 koruny, nyní se pohybuje kolem 24,30 koruny. Takový rozdíl znamená pro kupce klasického vozu ze zahraničí meziroční úsporu několik desítek tisíc korun. U těch nejdražších s hodnotou kolem dvou milionů se pak úspora počítá i ve statisících.
Co se dočtete dál
- Na jakých autech lidé ušetří nejvíce.
- Proč tomu tak je.
- Jaký je apetit po ojetých vozech.
