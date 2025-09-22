Soukromé trhy přitahují stále více investorů, kteří chtějí co nejlépe zhodnotit miliony uložené na svých účtech. Tomu odpovídá také nabídka správců kapitálů, která se v posledních letech významně rozšiřuje. I mezi private equity fondy ale existuje podstatné množství rozdílů. Nejde jen o samotné zhodnocení, které bývá v dlouhodobém horizontu v průměru lepší než u fondů investujících do veřejně obchodovaných společností. Fondy se liší také podle zvolené strategie a přístupu k investování. Například MAM Private Equity podfond cílí hlavně na české firmy bez vyřešeného nástupnictví a investorům také umožňuje jako jediný na českém trhu získat určitou formu pasivního příjmu. Samozřejmě to není bez rizika.
Co se dočtete dál
- Proč je teď ideální doba k investování do private equity.
- Jakým způsobem je možné získat z private equity pasivní příjem.
- Jakou investiční strategii má fond a na jaký výnos cílí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.