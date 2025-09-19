Pražská burza letos výrazně roste, daří se titulům napříč segmenty. Pojďme se ale blíže podívat na akcie Kofoly, ČEZ a Coltu. Pozitivně mě překvapuje zejména Kofola. Byl to můj tip z loňského roku. Kofole se hospodářsky dařilo, dokázala využít příznivý spotřebitelský sentiment a velmi dobře se začlenila i akvizice skupiny Pivovary CZ. Akcie naplnily námi indikovaný 22procentní potenciál a už v únoru dosáhly na náš cíl 410 korun.
Titul však nezastavoval, letos přidává už 32 procent a přesáhl 500 korun! Investoři dle mého názoru oceňovali letošní výhled a také rekordní dividendu 21 korun. S ohledem na slabší první pololetí však Kofolu bude stát ještě hodně úsilí výhled naplnit. Navíc titul je na základě P/E (poměru mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii) dražší než například Pepsi. Tato v minulosti nevídaná věc už naznačuje nadhodnocenost titulu. Každopádně mám z vývoje radost, po letech určitého trápení mohou být nyní investoři spokojeni.
Překotný vývoj vidíme rovněž u ČEZ, když letos rovněž posílil o 32 procent. Na rozdíl od Kofoly v tom nevidím primárně fundament. Ten je podle mého názoru spíše průměrný, klesající prodejní ceny elektřiny budou dostávat zisky ČEZ pod tlak. Z mého pohledu je akcie ČEZ již nadhodnocená, dle mé predikce se obchoduje za devatenáctinásobek zisku na akcii, který předpokládáme za rok 2026 (ten již nebude zkreslen windfall tax), zatímco třeba u E.ON či RWE se ukazatel P/E pohybuje poblíž patnáctinásobku.
Je již více než zřejmé, že za výrazným růstem akcií stojí hlavně spekulace na výkup minoritních akcionářů. S blížícími se volbami dává největší opoziční strana jasně najevo záměr dostat ČEZ zcela pod státní vliv. Obchodování s akciemi ČEZ v tuto chvíli nabírá víceméně spekulativní ráz.
Za poslední roky si své odpracovaly akcie Coltu. Přesto to byl můj tip do letošního roku s cílovou cenou v blízkosti 800 korun. Byl zde patrný volatilnější vývoj, když se na jaře projevovala nervozita ohledně celních rizik. I tak již akcie letos přidaly skoro 15 procent a naplňují potenciál. Poptávka ze segmentu armádních složek je zjevná. Colt si v tomto segmentu již několik let, i díky smysluplným akvizicím, systematicky buduje pozici a dokáže na poptávku efektivně reagovat.
Trh nyní bude sledovat přínos nového přírůstku v podobě Synthesie. Obří transakce, díky které Colt dostává pod kontrolu důležitou surovinu pro výrobu munice. Z hlediska fundamentu vypadá akvizice velmi solidně, mám na ni příznivý náhled. Čas ukáže, zda bude skutečně přínosem a jestli bude mít sílu posunout akcie Coltu za hranici 800 korun.
