Ministerstvo kultury se pochlubilo, jak dokázalo v loňském roce důstojně oslavit 200. výročí narození hudebního velikána Bedřicha Smetany. S rozpočtem 200 milionů korun podpořilo téměř 1400 akcí v Česku i v zahraničí. Součástí závěrečné zprávy, kterou resort představil na posledním jednání vlády, ale zazněla informace, o které se doposud nehovořilo. Peníze na propagaci skladatele doma i ve světě šly z vládní rozpočtové rezervy, která je určená zejména na nenadálé a neočekávané výdaje. Oslavy významného výročí se přitom dají plánovat s několikaletým předstihem.
Co se dočtete dál
- Na jaké akce šlo 200 milionů korun.
- Co na to říkají experti.
- Jak využití vládní rezervy vysvětluje ministerstvo.
