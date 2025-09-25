O tom, že Plzeň a okolí si může zakládat na silné strojírenské tradici, podpořené navíc kvalitním vysokoškolským prostředím, pochybuje asi málokdo. To ale není všechno. Asi netřeba připomínat pivovarnictví, ale ani o aplikování nových technologií v nejrůznějších oblastech od kybernetiky po stavitelství. Na vzestupu je rozvoj regionálního potravinářství. To vše se projevilo při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku. Svou zarputilostí a poctivým přístupem odbornou porotu zaujal Michal Ivasienko, který vyrábí tradiční mlékárenské produkty.
Plzeňský kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2025
1. místo COMTES FHT a.s.
2. místo BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.
3. místo Čočkýna s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2025
1. místo Michal Ivasienko
2. místo Veronika Polívková
3. místo Marcela Sekerková
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2025
Jaroslava Papežová
„Gratuluji vítězi. Jsem přesvědčen, že výroba v původním procesu přináší na dnešní trh stále dostupnou kvalitu za přijatelné ceny,“ uvedl za porotu Jiří Šobr z MONETA Bank. Mezi firmami zazářila společnost COMTES FHT věnující se výzkumu a vývoji kovových materiálů a technologií pro jejich zpracování. „Společnosti Volkswagen je blízký vlastní vývoj, který vítězná firma má. Zároveň se jedná o technologickou společnost, která má i po mnoha letech na trhu potenciál další expanze,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař. Srdcař patří k živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním. V Plzni získala toto ocenění Jaroslava Papežová věnující se výtvarné tvorbě.
Výrobce kancelářských potřeb vládne firmám na Ústecku, živnostníkům truhlářství
Mléko je živý organismus
Michal Ivasienko
MONETA Živnostník roku 2025 Plzeňského kraje
Věnuje se výrobě čerstvých mléčných výrobků, především těch, které mají v kraji tradici, jako je měkký tvaroh, jogurt, zákys, čerstvé sýry, syrovátka. „Jsme rodinná minimlékárna a působíme v Hůrkách na Rokycansku. V mlékárenství je mnoho regulací, ale tady pomohla moje důkladná příprava. Ani ta úvodní investice nebyla vůbec malá, musel jsem si všechno ohlídat na začátku, aby mě pak něco nepřekvapilo během ostrého provozu. Třeba, že úředník bude chtít něco, s čím jsem nepočítal,“ říká Michal Ivasienko.
Schvalovací proces je podobný jako u velkých mlékáren. První rok fungování měl šest kontrol ze strany Krajské veterinární správy, od druhého roku má v uvozovkách jen čtyři kontroly ročně. „Musíme brát vzorky produktů na testování, testuje se ale i čistota povrchů, výrobních zařízení. Mléčné výrobky musí být v tomto ohledu perfektní. Mléko je živý organismus,“ uvádí vítězný živnostník. Legislativa říká, že minimlékárna zpracovává do 500 litrů mléka denně. On vyrábí v týdenním cyklu při zpracování 500 až 600 litrů za týden. „Způsob prodeje jsme nastavili tak, že vyrábíme na objednání. Věřil jsem tomu, že když to zákazníkům dobře podáme, že si na to zvyknou, a to se potvrdilo. Během roku se účastním trhů v regionu a tam je možné také mléčné výrobky zakoupit,“ přibližuje Ivasienko. „Portfolio produktů je vytvořeno tak, aby z každé skupiny něco bylo. Čerstvý sýr ale máme v různých variantách, kořeněný, s bylinkami nebo přírodní. Pak máme zákys, začínali jsme na 60 lahvích, teď jsme přes tři sta za výrobní cyklus. Pak je klasický jogurt, ten nesmí chybět. Před dvěma lety jsme začali vyrábět i syrovátku. V létě je to nápoj, který osvěží a je zdravý. Pak máme vysokotučnou smetanu,“ vypočítává Michal Ivasienko.
Názory
Sledování technologických trendů je pro budoucnost českých firem nezbytné
Společnost ÚJV Řež patří mezi přední technicko‑inženýrské společnosti v Česku. Už více než 70 let propojuje aplikovaný výzkum a inovace. Jako partner prestižní soutěže Firma roku a Živnostník roku podporuje ÚJV Řež kategorii Inovátor roku. Ocenění se zaměřuje na malé a střední podniky, které mohou mít potenciál pro budoucí rozvoj českého průmyslu. Loňským celorepoblikovým vítězem kategorie ÚJV Řež Inovátor roku se stala společnost Carebot, která se zabývá vyhodnocováním obrazových snímků ve zdravotnictví. V poslední době si opravdu všímáme, že i menší firmy mají o spolupráci v technologiích a výzkumu čím dál větší zájem. U projektů na dotace bez problémů najdeme partnery, navíc firmy často samy přicházejí s nápady na to, jak využít výsledky výzkumu v praxi. Zároveň oceňují, že máme zkušený tým a špičkové vybavení, kde se nápady dají erudovaně otestovat.
Milan Mika
vedoucí marketingu ÚJV Řež
Bylo nám doporučeno, že si můžeme své nápady realizovat sami
Libor Kraus
předseda představenstva firmy COMTES FHT, Volkswagen Firma roku 2025 Plzeňského kraje
COMTES FHT je výzkumná organizace, která se zabývá výzkumem a vývojem kovových materiálů a technologií zpracování. „Prototypy jsme schopni otestovat pomocí naší akreditované zkušebny tak, že dodáme výsledek i s certifikací. Z našich zakázek je zhruba 35 % ze zahraničí, jak z Evropy, tak ze Spojených států amerických. Náš ředitel pro výzkum, profesor Jan Džugan, je autorem dvou světových norem a převzalo je ISO na zkoušení tenkostěnných materiálů,“ říká Libor Kraus.
Firma se snaží vyvíjet a držet krok se všemi moderními technologiemi, které se na zpracování kovových materiálů používají. Má například špičkově vybavenou laboratoř na 3D tisk kovů. „A protože ve světových normách jsou uvedeny jako podkladové materiály publikace našich kolegů, tak potom si najdete, kdo tyto publikace dělal, kdo je vydal a obrátíte se na něho s nějakým poradenstvím nebo požadavkem, jak vylepšit své portfolio,“ přibližuje předseda představenstva vítězné firmy. Ta začínala před 25 lety dnes by se řeklo moderně jako startup v pronajatých dvou kancelářích se šesti zaměstnanci. „Dnes máme přes sto zaměstnanců, převážně velmi kvalifikovaných, od špičkových techniků, kteří obsluhují jednotlivé výrobní stroje až po docenty a profesory, kteří tvoří ten myšlenkový trust. Pracuje pro švýcarské hodináře, dělá pro tým Formule 1,“ dodává Kraus. Firmu zakládalo pět společníků, kteří pracovali v oboru. „Zúročovali jsme své poznatky, o které na našich předchozích pracovištích zájem nebyl. Bylo nám doporučeno, že si můžeme naše nápady realizovat sami a za svoje peníze. A když jsme to slyšeli už poněkolikáté, tak jsme si řekli, že to zkusíme. A ono to asi vyšlo,“ uzavírá Libor Kraus.
Zaměřeno na kraj
VINCI Construction CS staví lepší místa pro život
Díla Skupiny VINCI Construction CS denně využívají lidé po celé republice. Ulehčují jim život, zpříjemňují trávení volného času, zkrášlují okolí. V Plzeňském kraji tak díky nám na obchvatu Plas vznikne třeba nejvyšší obloukový silniční most v ČR. Dopravu přímo v krajské metropoli zase urychlí rozšíření největší plzeňské křižovatky na Borských polích. Nestavíme ale jen pro auta – plzeňské Radobyčice s vedlejšími Útušicemi propojila cyklostezka s novou lávkou. VINCI Construction CS je největší stavební skupinou v Česku a na Slovensku. Působí ve všech krajích i oblastech činností, od dopravně inženýrských staveb včetně mostů i tunelů přes pozemní až po vodohospodářská díla nebo městský mobiliář. V souladu s principy udržitelnosti se společnosti ze Skupiny ročně podílí až na 2000 projektech, za kterými stojí téměř 4300 jejích odborníků.
Iveta Štočková
tisková mluvčí, Skupina VINCI Construction CS
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist