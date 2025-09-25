Skladba podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji je skutečně pestrá. Pánevní oblasti se z těžkého průmyslu transformují do palety nejrůznějších průmyslových odvětví se zlepšující se nabídkou služeb a transformující se energetikou. Krušné hory a České středohoří jsou přirozeným podhoubím rozvoje turistického ruchu. Daří se zemědělství, zejména na Lounsku a Litoměřicku. I mezi živnostníky se v kraji najde dostatek šikovných ručiček, které se umějí postarat třeba i přes nepřízeň osudu. I to se ukázalo na krajském vyhlašování 20. ročníku podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a Volkswagen Firma roku.
Ústecký kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2025
1. místo HIT OFFICE, s.r.o.
2. místo STRIX Chomutov, a.s.
3. místo Infinity Energy, s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2025
1. místo Hana Křížková
2. místo Petra Valešová
3. místo Jaroslav Durček
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2025
Petra Valešová
Odbornou porotu v Ústí nad Labem nejvíce zaujala Hana Křížková, která se věnuje zakázkové výrobě nábytku, dveří, oken a venkovních prvků. „Cesta podnikatele není vůbec jednoduchá. Nejde jen o nápad, ale každodenní úsilí a odvahu a schopnost překonávat překážky. O to více mě těší, že krajským vítězem se stala paní Hana Křížková, která všechny tyto hodnoty naplňuje a je inspirací pro ostatní podnikatele,“ uvedl za porotu Martin Kočiš z MONETA Bank. Mezi firmami uspěla společnost HIT OFFICE, výrobce papírových obalů na potraviny a výrobce archivních a kancelářských potřeb evropského formátu. „HIT OFFICE je společnost, která jde napříč generacemi. Má silné portfolio vlastních výrobků a nezaměřuje se jen na český trh, ale dokáže exportovat své výrobky i do zahraničí,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař. Srdcař patří k živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním. V Ústí nad Labem získala toto ocenění Petra Valešová věnující se zakázkové výrobě z kůže.
Hana Křížková
MONETA Živnostník roku 2025 Ústeckého kraje
Jsme truhlářská firma, věnujeme se výrobě nábytku, schodišť, oken, různých chatek, zahradních domků a dalšího. Jsme také výrobci kotevních patek. Já jsem do toho spadla úplně náhodou, mně zemřel manžel a já jsem si říkala, že by bylo dobré živnost zachovat a pokračovat. Také díky synovi v tom pokračujeme a jedeme dále v zakázkové výrobě,“ říká Hana Křížková. Vyrábí například prodejní stánky na trhy, hodně se rozvíjí turistika, takže realizuje stezky, posezení pro turisty, infotabule, vyráběla i fotopointy, kde si lidé mohou sednout a vyfotit se.
„Naši zákazníci jsou jak soukromé osoby, tak i obchodní společnosti a neziskové organizace. Jezdíme do Prahy, do Aše, Karlových Varů a dále. Je to práce se dřevem, a to je voňavý materiál. Mám ráda vlastní proces výroby. I když v truhlárně je převážně syn a já naceňuji zakázky, starám se o faktury, objednávky a nákup materiálu,“ popisuje vítězná živnostnice. Její nejstarší syn jí už aktuálně pomáhá. Prostřední se učí na truhláře, už chodí v létě do truhlárny na brigády a chtěl by se oboru také plně věnovat. „Uvažujeme aktuálně o e‑shopu, kam bychom chtěli dávat různé stolky a podobně k volnému prodeji jako doplněk k zakázkové výrobě,“ dodává Křížková. Za největší problém považuje nedostatek lidí. Když se někdo přihlásí, tak je většinou z velké dálky. Problém je také s nedostatkem dubového dřeva. Objednává od konkrétního dodavatele, který suší dřevo, ale skutečně není příliš velký výběr. „Ze sušených fošen lepíme nebo rovnou vyrábíme. Z hlediska zákazníků teď nejvíce jde o kuchyňské linky nebo dětské pokojíky, dále jsou to pergoly a altány,“ uzavírá Hana Křížková.
RADY
Podnikatelé se posouvají od krizového financování k úvěrům na dlouhodobý rozvoj
Data Monety ukazují, že objem podnikatelských úvěrů Express Business meziročně vzrostl o 41 % a počet smluv téměř o pětinu. V posledních měsících zároveň roste zájem mladých podnikatelek a podnikatelů. Na změny reagují i banky. Klienti už neočekávají jen poskytnutí úvěru, ale širší podporu podnikání. MONETA proto představila webový Průvodce podnikáním s praktickými tipy a návody ze světa podnikání, a zároveň posílá měsíční newsletter s aktuálními novinkami z byznysu. Tento přístup doplňují i technologické inovace. V mobilní aplikaci Smart Banka naleznou klienti novou sekci Chytré služby a slevy, kde získají například cenové zvýhodnění na kurýrní služby od PPL a DHL Express anebo Fakturoid, on‑line nástroj pro fakturaci a správu financí. Bankovní služby tak stále častěji kombinují financování s nástroji, které podnikatelům usnadňují každodenní fungování.
Jan Novotný
člen představenstva zodpovědný za firemní segment MONETA Money Bank
Naše logo je skoro v každé české kanceláři
Martin Šťastný
jednatel společnosti HIT OFFICE, Volkswagen Firma roku 2025 Ústeckého kraje
Rodinná firma má dva výrobní segmenty. Jedním je výroba kancelářských potřeb z papíru, jako jsou rychlovazače, šanony, různé desky. Druhým segmentem jsou potravinářské obaly, tácky, misky, talíře, papírové kelímky, krabice na odnos potravin. „Naše úplné začátky s rodiči byly, když jsme v roce 1991 privatizovali samoobsluhu a z té jsme postupně různými podnikatelskými krůčky šli až k tomu, že jsme vytvořili firmu o třech malých divizích. Jedna divize se přesunula do Teplic, kde jsme koupili už před 25 lety tenkrát našeho největšího konkurenta,“ popisuje Martin Šťastný.
Podnikání začalo v roce 1991, ale start HIT OFFICE spadá do roku 1999. Vsadili na kvalitu a na to, že se snaží dělat všechno tak, jak se má. Výrobky jsou i potravinářské, splňují všechny atesty a normy. „Kancelářské produkty jsou naše historie, kde máme obrovský podíl na českém trhu. Každá kancelář dneska používá naše výrobky. Naše logo je skoro v každé české kanceláři. Naši budoucnost vidíme v potravinářských obalech, kde bychom byli rádi, aby každý stánek používal naše výrobky,“ říká jednatel vítězné společnosti. Ve spolupráci s výrobci papíru se podíleli na vývoji materiálu, který je recyklovatelný a má bariéru proti mastnotě a vlhkosti, což je unikátní věc. „Jsme střední firma, máme něco přes sto zaměstnanců. Naší vizí do budoucna je dále rozšiřovat sortiment. Chceme vymýšlet další výrobky, o které by spotřebitelé měli zájem. Tím, že jsme výrobní firma, tak u nás máme de facto všechny profese, od účetní, prodejců, výrobních mistrů, kalkulantů po výrobní dělníky. Je to takový náš orchestr, který se snažíme držet pohromadě a ladit tak, aby nám to hrálo,“ dodává Šťastný.
Rady
Firmu si na zahradě nezakopete, ale její hodnotu tam můžete snadno zahrabat
Úspěch v podnikání přináší další práci, starosti a nové výzvy. Ať už řešíte prodej firmy, její předání nástupci nebo důležitá investiční rozhodnutí, správným klíčem je včasné a promyšlené plánování. Dneska už si moc majetku na zahradě nezakopete. Aby neztratil na hodnotě, musíte se o něj aktivně starat. Podnikatelé tlačí kámen do kopce jako Sisyfos. Nemají čas se rozhlédnout a využít všech možností, které tu jsou. Jenom hasí každodenní potíže. Zájem například o rodinné fondy, či mezigenerační předávání firem v posledních letech roste. Čeští podnikatelé hledají vhodné nástroje, jak udržet majetek v rodině, zachovat důvěrnost informací a zároveň vytvořit stabilní rámec pro budoucnost, nebo firmu v pravý čas prodat za výhodných podmínek.
Otakar Sladkovský
zástupce právní a daňové kanceláře SVO&KO specializující se na právo, daně a prodej firem
