Z emisních povolenek se dělá strašák zbytečně, míní Jan Brázda, partner a energetický expert poradenské společnosti PwC. Výroky politiků o tom, že nový evropský systém povolenek EU ETS II přirazí rodinám k účtům za energie desetitisíce ročně, jsou podle nové analýzy PwC nesmysl. Bude to 200 až 400 korun měsíčně. Podle Brázdy se málo mluví o tom, že povolenky neznamenají jen zdražování, ale také čistější vzduch. První vlna povolenek ETS I navíc funguje, díky ní se v řadě oblastech energetiky a průmyslu snížily emise o 60 procent. „Pokud bychom navíc změnili dotační podporu obnovitelných zdrojů, stály by dnes násobně méně než před 15 lety. Konečně by se tak v Česku začaly stavět velké solární a větrné parky a cena elektřiny by šla naopak výrazně dolů,“ říká Brázda.
Co se dočtete dál
- Jak společnost PwC vypočítávala dopad nových povolenek.
- Proč máme drahé energie.
- Jak je to s OZE.
- Proč je Green Deal nepochopený.
