Společnost Redstone investora Richarda Morávka posílila svou pozici na olomouckém realitním trhu. Na něm již vlastní dvě největší obchodní centra. Developer nově ke své Galerii Šantovka přidal Olympii Olomouc.

„Obchodní centrum Olympia Olomouc vhodně doplní naše portfolio v oblasti retailu,“ uvedl Morávek, zakladatel skupiny Redstone. „Naším cílem je centrum dále rozvíjet a doplnit nabídku o nové značky a služby, které zákazníkům přinesou větší komfort i atraktivitu.“

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • V čem je olomoucká Olympia specifická.
  • Jaký potenciál centrum nabízí.
  • Jaká je saturace obchodních ploch v Olomouci.
