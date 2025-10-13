Silicon Valley je opět v kurzu. Na západní pobřeží USA se kvůli rozmachu AI opět stěhují nadějní zakladatelé start-upů, kteří chtějí uspět v nelítostné konkurenci. Velkou část roku v této ikonické oblasti tráví také Jakub Zimola z J&T Ventures. Hlavní náplní jeho práce je najít vhodné investory pro východoevropské start-upy, které by chtěly v zámoří uspět. „Start-up, který má globální ambice, by měl zvážit, jestli má smysl ztrácet čas menším lokálním trhem,“ říká v rozhovoru pro HN.
Co se dočtete dál
- Proč je pro české start-upy těžké získat investora z USA a jak toho mohou dosáhnout.
- Jak je možné dostat se k největším světovým fondům.
- Proč mají v USA VC fondy herci a hudebníci.
- Proč se americké fondy teď snaží dostat start-upy na burzu.
