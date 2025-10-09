Kdyby z nějakého důvodu vypověděly službu výrobky společnosti RACOM, nejspíš by to hodně lidí rychle poznalo. „Je možné, že by přestaly fungovat čističky odpadních vod, netekla by voda, nešla elektřina a plyn, přestal by běžet internet,“ říká Vít Koutenský, výkonný ředitel firmy, která si letos odnesla na Vysočině ocenění Volkswagen Firma roku 2025, kterou tradičně vyhlašují Hospodářské noviny.
Společnost z Nového Města na Moravě vyrábí specializované radiové modemy, mobilní routery a mikrovlnné spoje, používané zejména pro kritickou infrastrukturu, jako je energetika, vodárenství nebo plynárenství. Kromě vyvíjených produktů nabízí komplexní služby od projektování až po finální výrobu a instalaci bezdrátových sítí. Své výrobky a služby přitom dodává do 134 zemí světa. „RACOM vznikl jako rodinná firma, během posledních několika let probíhal přechod na druhou generaci. Završili jsme to loni,“ říká Koutenský.
Sám ve firmě působí už dvacet let a říká, že se po celou dobu existence dařilo vyvíjet produkty, které jsou na špičkové úrovni, ale zároveň nejsou zbytečně drahé. „Firem se stejnou technologií je na světě málo, konkurují nám ale jiné technologie, jako jsou třeba sítě mobilních operátorů,“ odpovídá Koutenský na otázku, s kým se firma z Vysočiny střetává na trzích po celém světě. Klíčové pro získání zakázky je pak reputace a také inovativnost, neboť technologicky jde obor rychle dopředu. „Už teď pracujeme a vyvíjíme to, co bude fungovat ve 30. letech, a nesmíme se přitom moc splést,“ dodává Koutenský.
Stříbro v soutěži pak získala společnost HTP věnující se high-tech výrobě kovových dílů. Stupně vítězů doplnila firma Profil Nábytek, výrobce nábytku a tvůrce interiérů.
Živnostník roku
V kategorii Moneta Živnostník roku 2025 v Kraji Vysočina zvítězil mlynář Jiří Kryštofek, který provozuje Mlýn Oudoleň. „Můj podnikatelský příběh začíná ve chvíli, kdy jsem se narodil do páté generace mlynářské rodiny Kryštofkových. Dětství ve mlýně s sebou samozřejmě neslo nahlédnutí pod pokličku tohoto řemesla. První problémy nastaly v období podávání přihlášek na střední školu, protože obor mlynář se již nevyučuje, a tak nebylo úplně jasné, jak to dopadne,“ říká vítězný živnostník.
Do mlýna se Jiří Kryštofek přesunul v období covidu a zůstal mu věrný. Mlýn Oudoleň je výjimečný tím, že používá staré technologie mletí, které mohou znát lidé třeba z pohádek. Podle Kryštofka je v Česku podobných funkčních mlýnů kolem deseti, ostatní jsou už průmyslové automaty. „Rozdíl mezi moukou od nás a od průmyslového mlýna poznáte, je to dané už jen tím, že u nás je všechno ve dřevě, které umí s moukou a vlhkostí dobře pracovat,“ říká Kryštofek.
A myslí si to i jeho zákazníci, kteří si kupují jak mouku, tak třeba těstoviny a v budoucnu by měli mít možnost pořídit si i chleba, neboť mlynář by chtěl otevřít i menší pekárnu. Mezi zákazníky jsou většinou lidé, kteří pečou doma, mlýn ale dodává i do restaurací. Obilí přitom získává od zemědělců z okolí. „Milionář samozřejmě nejsem, ale ekonomicky to funguje, hlavně díky tomu, že se nám zákazníci opravdu vrací,“ dodává Kryštofek.
Na druhém místě v soutěži skončila Lucie Krejčová, která ručně peče medové perníčky. Bronz si odnesla Hana Neckářová, která se věnuje pěstování bylin, koření a regionálních květin.
Nejlepší v Kraji Vysočina
Volkswagen Firma roku 2025 Kraje Vysočina:
1. RACOM, s.r.o. – vývoj a výroba bezdrátových zařízení pro sítě kritické infrastruktury (Nové Město na Moravě)
2. HTP, s.r.o. – high-tech výroba kovových dílů (Žirovnice)
3. Profil Nábytek, a.s. – výrobce nábytku a tvůrce interiérů (Humpolec)
Moneta Živnostník roku 2025 Kraje Vysočina:
1. Jiří Kryštofek – mlynář (Oudoleň)
2. Lucie Krejčová – ruční pečení medových perníčků (Strážek)
3. Hana Neckářová – pěstování bylin, koření a regionálních květin (Pelhřimov)
Moneta Živnostník roku Srdcař 2025 Kraje Vysočina:
Ivan Kopecký – oprava mechanických hodin (Daňkovice)
Ekonomicky nejúspěšnější firma roku 2025 Kraje Vysočina:
RACOM, s.r.o. – vývoj a výroba bezdrátových zařízení pro sítě kritické infrastruktury (Nové Město na Moravě)
