Vážení čtenáři,
přišel čas, kdy Pražské jaro tradičně zveřejňuje program nadcházejícího festivalového ročníku. Mám radost, že vás z tohoto místa mohu pozdravit a představit vám jej.
Na festival se vrátí domácí i zahraniční hvězdy: Martha Argerich, Magdalena Kožená, sir Simon Rattle, Jakub Hrůša, Truls Mørk, Patricia Kopatchinskaja nebo fenomenální finský dirigent Klaus Mäkelä. Čekají nás festivalové debuty jazzového klavíristy Freda Hersche, Lucase a Arthura Jussenových, Lahava Shaniho, celé plejády slavných pěvců a především pěvecký a dirigentský festivalový debut Barbary Hannigan, rezidenční umělkyně Pražského jara 2026.
Tradičně mimořádně silné bude zastoupení zahraničních orchestrů. Rok 2026 nabídne dva koncerty Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, s nímž Pražské jaro sdílí historii prostřednictvím Rafaela Kubelíka, a dále koncerty Sächsische Staatskapelle Dresden, Filharmonie Oslo, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Academy of St Martin in the Fields nebo Rotterdamského filharmonického orchestru. Na Pražské jaro se vrátí Orchestra of the Age of Enlightenment, jeden z nejlepších souborů historicky poučené interpretace, a ve festivalovém debutu vystoupí též špičkový finský ansámbl Helsinki Baroque Orchestra.
Můžete žít báječný život, když pochopíte, kdo jste jako člověk a kdo jako umělec
Zvláštní postavení patří jako vždy zahajovacímu koncertu, který tentokrát svěříme Symfonickému orchestru Českého rozhlasu a jeho šéfdirigentovi Petru Popelkovi. Připomeneme tak 100 let od vzniku tohoto významného českého symfonického tělesa, jež se mnoha projekty zapsalo nejen do historie Pražského jara, ale i do novodobých hudebních dějin.
Přijměte rovněž pozvání na dva mimořádné projekty: adventní koncert s Yannickem Nézet-Séguinem a Klavírní festival Rudolfa Firkušného.
Jako umělecký ředitel Pražského jara každý den usiluji o získání těch nejlepších světových umělců a vím, jak důležitou roli sehrává v kvalitě programu jistota finančního zázemí. Rád bych proto z tohoto místa poděkoval všem partnerům a mecenášům Pražského jara za jejich velkorysost, energii a porozumění. Bez nich bychom nemohli naplňovat umělecké vize a naše poslání.
Přeji vám inspirativní čtení a za celý festivalový tým se těším na viděnou na koncertech Pražského jara 2026.
